Карпин объяснил причины дебютного вызова Умярова в сборную России

1759490790

вчера, 14:26

Главный тренер сборной России объяснил, почему хавбек «Спартака» вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре, впервые получив вызов в национальную команду.

«Не думаю, что тут есть чему удивляться, — сказал Карпин. — Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в „Спартаке“. Плюс, конкурента Наиля по позиции, Дмитрия Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе».

В октябре сборная России проведет два матча: 10 октября в Волгограде против иранцев, 14 октября в Москве — против команды Боливии.