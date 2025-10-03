  • Поиск
Карпин объяснил причины дебютного вызова Умярова в сборную России

вчера, 14:26

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему хавбек «Спартака» Наиль Умяров вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре, впервые получив вызов в национальную команду.

«Не думаю, что тут есть чему удивляться, — сказал Карпин. — Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в „Спартаке“. Плюс, конкурента Наиля по позиции, Дмитрия Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе».

В октябре сборная России проведет два матча: 10 октября в Волгограде против иранцев, 14 октября в Москве — против команды Боливии.

Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:24
Русский татарин. Звучит.
a-league
a-league
вчера в 16:26, ред.
Умяров в первой же игре за сборную в свои положит. Я в него верю
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:34, ред.
"Пс, слышь, мне просто только сказали что он русский, только тссссс"

Карпин
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:29
Почему раньше не вызывал? Он точно не хуже остальных игроков.
ftwe6vmw5qk4
ftwe6vmw5qk4
вчера в 15:18
Давно пора было Валере его позвать
