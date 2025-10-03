Карпин объяснил причины дебютного вызова Умярова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему хавбек «Спартака» Наиль Умяров вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи в октябре, впервые получив вызов в национальную команду.
«Не думаю, что тут есть чему удивляться, — сказал Карпин. — Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в „Спартаке“. Плюс, конкурента Наиля по позиции, Дмитрия Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе».
В октябре сборная России проведет два матча: 10 октября в Волгограде против иранцев, 14 октября в Москве — против команды Боливии.
