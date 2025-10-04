  • Поиск
Юрий Семин может возглавить белорусский «МЛ-Витебск»

вчера, 17:51

Российский специалист Юрий Семин может стать новым главным тренером белорусского футбольного клуба «МЛ-Витебск». Об этом сообщает портал Football.by.

По информации издания, 78-летний тренер приедет на переговоры с руководством лидера чемпионата Белоруссии после выходных. «МЛ-Витебск» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 24 играх, но потерпел четыре поражения подряд в чемпионате.

Последним местом работы Семина был «Ростов», который он покинул в 2021 году. Также он возглавлял московские «Локомотив» и «Динамо», сборную России, киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу», «Мордовию» и махачкалинский «Анжи».

Под руководством Семина «Локомотив» три раза стал чемпионом России и шесть раз побеждал в кубке страны. Киевское «Динамо» при российском специалисте выиграло чемпионат Украины в сезоне-2008/09.

Сортировать
Все комментарии
4mezhe9qzdmw
4mezhe9qzdmw
вчера в 21:09
Не понятно зачем это Палычу, но клуб и без него не плохо выглядел
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:44
Палыч конечно авторитетный , но зачем?
shur
shur
вчера в 19:16, ред.
...всё же есть !!! И почёт, и узнаваемость, и популярность...!!!
Я в семьдесят радуюсь каждому относительно спокойному дню
прошедшему на планете, в мире! А здесь под восемьдесят учить
молодых ребят непростому ремеслу - футболу, тут без нервов и
физической подготовки не потянуть, а где её взять, слов нет...???!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:10
Палыч решил "тряхнуть стариной" - буквальном смысле...)))
shlomo
shlomo
вчера в 18:31
А с какого перепуга Шпалыч решил лыжи направить к Белорусам .....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:20, ред.
Белорусский "МЛ-Витебск" собрались героически отстоять очередь в пенсионный или куда он их возглавить собрался не пойму?
a-league
a-league
вчера в 18:02, ред.
Палыч ещё в том состоянии, чтобы понимать где он и кто он ?
Чтоб не получилось, как с Ростовом: "Я из лесу вышел и сразу зашёл"
