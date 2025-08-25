Агент Риеры: «Будет идеально, если Альберт станет тренером „Спартака“»

Директор агентства Niagara Sports Энди Бара, представляющего интересы наставника словенского «Целе» , высказался о вероятном назначении испанского тренера на пост главного тренера «Спартака».

Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт станет одним из самых выдающихся тренеров в мире в ближайшие годы. У него есть опыт работы в больших клубах — «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос». Он владеет несколькими языками и умеет работать с футболистами разных национальностей. Риера сделал чемпионом «Олимпию» из Любляны. В матче с «Фиорентиной» у «Целе» была отличная игра, команда Альберта владела мячом в 63% времени. Он станет великим тренером — это не только мое мнение, но и тех, кто разбирается в футболе. Время показывает, что Риера возглавит крупный клуб.