Агент Риеры: «Будет идеально, если Альберт станет тренером „Спартака“»

вчера, 10:39

Директор агентства Niagara Sports Энди Бара, представляющего интересы наставника словенского «Целе» Альберта Риеры, высказался о вероятном назначении испанского тренера на пост главного тренера «Спартака».

Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт станет одним из самых выдающихся тренеров в мире в ближайшие годы. У него есть опыт работы в больших клубах — «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос». Он владеет несколькими языками и умеет работать с футболистами разных национальностей. Риера сделал чемпионом «Олимпию» из Любляны. В матче с «Фиорентиной» у «Целе» была отличная игра, команда Альберта владела мячом в 63% времени. Он станет великим тренером — это не только мое мнение, но и тех, кто разбирается в футболе. Время показывает, что Риера возглавит крупный клуб.

янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
вчера в 18:05
"Все голосуйте за кандидата Тютькина! У кандидата Тютькина три средних образования!"
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:58
Что то подобное говорили про Абаскаля...
Где он теперь?
8fccur523597
8fccur523597
вчера в 11:52
Не надо в Спартак очередную посредственность тащить
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:23, ред.
Может вместо Риеры его агента главным поставить....??
Говорит хорошо...некоторые даже верят....
При поражениях напоёт как тут...про Фиорентину и Целе....63% владения....а то что Фиорентина выбила Целе из турнира можно и промолчать....
Будут не пресс-конференции а речевые шедевры...

А если серьёзно - то всё как то несерьёзно....
Долго ли такой амбициозный и большой клуб как Спартак будет "Курсом повышения квалификации" для залётных "философов"???
Сколько их уже было ??
dhpuxc7v79x8
dhpuxc7v79x8
вчера в 11:19
Сколько же всяких футбольных физруков прошло через спартак, еще один просится.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:18, ред.
Если тренер в шорт-листе Лукойла я ему автоматически не доверяю после того как они отказались от нормального здравомыслящего человека Слишковича в пользу истерического недоразумения на бровке которое не может кроме навесов ничего вообще в атаке придумать. Да и оборону всю развалил
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 10:57
Агент должен был работать рекламным агентом а не тренера,хорошо умеет рекламировать товар.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:46
Ну пусть попробует . Спартак стал как лаборатория для разного рода тренеров ☝️😜
uqec8vs4zuhb
uqec8vs4zuhb
вчера в 10:45
Идеально для дельцов от футбола ФК спартак.
