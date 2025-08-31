 
«Сочи» может расстаться с главным тренером

вчера, 09:22

По информации источника, главный тренер «Сочи» Роберт Морено может быть уволен. Руководство клуба обсуждает возможность расставания с испанцем и ищет потенциальные замены.

30 августа «Сочи» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ. После окончания матча Морено был удален за споры с арбитром. На игре присутствовал президент клуба Борис Ротенберг.

В текущем сезоне команда набрала одно очко в семи турах и занимает последнее место в таблице.

d1metras
d1metras
вчера в 12:58
Странно на самом деле наблюдать за игрой Сочи.. для меня этот клуб вообще непонятное деятище,для чего он.. наверное чтоб стадион не пустовал. Видел игру клубов которые тренировал Морено - Испанию,Монако,Гранаду.. Пусть с Монако он не особо много побеждал но игра была довольно неплохая,тоже самое про Гранаду.....В сочах же игроки его явно сливают..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:33, ред.
Мыльный пузырь - "команду" нарисовали... и поддерживают на плаву, дабы чеСтНый малЬчик Боря свое самолюбие тешил , да бабло ворованное отмывал.

Ну и какой дурак в этой стране футбол развивать будет ?!
Дегтярева - пи*ора там об этом поспрашивайте кто-нить !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:21
Красивая история почти как сказка будет, если придёт Федотов и как когда то поднимет Сочи. Но это едва ли
a49vrr3r7e99
a49vrr3r7e99
вчера в 10:10, ред.
Давно пора, результатов никаких с таким составом.
Capral
Capral
вчера в 09:37, ред.
Ему по состоянию здоровья лучше взять паузу и не рисковать. Если брать вчерашнюю игру, то винить тренера не в чём. Играли, в силу тех, кто был на поле, играли мужественно, старались, даже забили, но не качественность состава не позволяет с оптимизмом смотреть в будущее... Не буду предвкушаеть или предсказывать, но не уверен, что новый тренер, с этим составом добьется лучших результатов...
