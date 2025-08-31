«Сочи» может расстаться с главным тренером

1756621379

вчера, 09:22

По информации источника, главный тренер «Сочи» может быть уволен. Руководство клуба обсуждает возможность расставания с испанцем и ищет потенциальные замены.

30 августа «Сочи» проиграл «Спартаку» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ . После окончания матча Морено был удален за споры с арбитром. На игре присутствовал президент клуба .

В текущем сезоне команда набрала одно очко в семи турах и занимает последнее место в таблице.