Моуриньо готов возглавить клуб РПЛ

Ряд посредников провели предварительные переговоры с Жозе Моуриньо на тему потенциальной работы в России после ухода специалиста из «Фенербахче», где его зарплата составляла 15 млн евро за сезон.
Португалец требует 20 млн евро на тренерский штаб за сезон и минимум двухлетний контракт.
Мы после каждого матча обсуждаем судейство, а тут будет тренер, который сколько времени существует только из-за своего имени, хотя по факту давно себя изжил, но с ЗП, которую нужно отрабатывать, а негде: в Еврокубках не участвуем, а если даже и допустят, то мало верю, что он сможет произвести фурор.
Очень надеюсь, что утятина, иначе еще больше буду презирать этот чемпионат. Сейчас нужно давать проявить себя отечественны футболистам и тренерам, а не собирать всех «топов», которые себя изжили и так.
Мы после каждого матча обсуждаем судейство, а тут будет тренер, который сколько времени существует только из-за своего имени, хотя по факту давно себя изжил, но с ЗП, которую нужно отрабатывать, а негде: в Еврокубках не участвуем, а если даже и допустят, то мало верю, что он сможет произвести фурор.
Очень надеюсь, что утятина, иначе еще больше буду презирать этот чемпионат. Сейчас нужно давать проявить себя отечественны футболистам и тренерам, а не собирать всех «топов», которые себя изжили и так.