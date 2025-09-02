 
Моуриньо готов возглавить клуб РПЛ

вчера, 22:42

Ряд посредников провели предварительные переговоры с Жозе Моуриньо на тему потенциальной работы в России после ухода специалиста из «Фенербахче», где его зарплата составляла 15 млн евро за сезон.

Португалец требует 20 млн евро на тренерский штаб за сезон и минимум двухлетний контракт.

ABir
ABir
сегодня в 02:13
Только если Россию снова позовут в еврокубки
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 02:11
20 лямов в РПЛ? И даже не деревянных? Если не утятина, то вообще надо запретить футбол в России: зачем он нужен с такой ЗП? Чтобы дальше убивать футбол в нашей стране? Ведь он не захочет строить команду из российских игроков.
Мы после каждого матча обсуждаем судейство, а тут будет тренер, который сколько времени существует только из-за своего имени, хотя по факту давно себя изжил, но с ЗП, которую нужно отрабатывать, а негде: в Еврокубках не участвуем, а если даже и допустят, то мало верю, что он сможет произвести фурор.
Очень надеюсь, что утятина, иначе еще больше буду презирать этот чемпионат. Сейчас нужно давать проявить себя отечественны футболистам и тренерам, а не собирать всех «топов», которые себя изжили и так.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:52
А зачем он нужен? В еврокубках все равно не играем. Моуриньо это кубковый тренер а в чемпионатах у него в последнее время одни провалы.
Варвар7
Варвар7 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Не знаю, потому и спрашиваю , но возможно узнаем - поживём - увидим...)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:03
Уважаемый модератор, мне не продлен ВИП - в августе я выиграл группу. Прошу уточнить.
Grizly88
Grizly88 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Спартак
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:53
Для "Особенного" надо и клуб особенный , а какой у нас клуб особенный?)))
Муравьед
Муравьед
вчера в 23:25
Вот тренер вместо физрука Серёжи.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:07
Любители наступать на грабли, выходи строиться!!! При себе иметь вилку для снятия лапши с ушей и деньги - сорок миллионов евро... Брехня!!!
Capral
Capral ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 22:59
Посмотрим.
YNWA
YNWA ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
Так и будет!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:53
Жозе и Газпром ? А это интересно. Если к тому времени эту контору Миллера не закроют, то альянс любопытный. На Моура имя скорее работает, чем его реальный уровень сегодня. Я уже сбился со счета сколько клубов он сменил за последние 10 лет. И не помню где он был успешен!
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
вчера в 22:53
Динамо вряд ли осилит такого тренера. Возможно, Слуцкого подтянут, если захочет.
nik9373
nik9373 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:50
А "Динамо"?
Capral
Capral
вчера в 22:46
Ну вот, для Зенита- самое время схватить приличного тренера. Всё равно деньги не считают...
Гость
