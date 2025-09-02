Моуриньо готов возглавить клуб РПЛ

1756842143

вчера, 22:42

Ряд посредников провели предварительные переговоры с на тему потенциальной работы в России после ухода специалиста из «Фенербахче», где его зарплата составляла 15 млн евро за сезон.

Португалец требует 20 млн евро на тренерский штаб за сезон и минимум двухлетний контракт.