Главный тренер «Ростова» Альба: «Мысли уйти в отставку у меня нет»

Главный тренер «Ростова» заявил, что не собирается подавать в отставку после поражение в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:3).

Про это я пока не думал. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мысли уйти в отставку у меня нет.