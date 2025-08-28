 
Soccer.ru
Главный тренер «Ростова» Альба: «Мысли уйти в отставку у меня нет»

сегодня, 00:30

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил, что не собирается подавать в отставку после поражение в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:3).

Про это я пока не думал. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мысли уйти в отставку у меня нет.

Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:15
А кто сейчас сам уходит в отставку?
Любой тренер скажет: "Платите неустойку и завтра меня не будет в вашем грёбанном клубе".
Времена романтики, когда тренер сам уходил из чувства вины давно прошли.
Ничего личного, только бизнес.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:50
Чувствуется школа варелика: того из Спартака ВЫКОВЫРИВАТЬ пришлось, поскольку САМ - "ни за что и никогда".
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:45
Возможно уйти придётся ввиду результатов что недостаточны чтобы считать тренерскую работу успешной.
Гость
