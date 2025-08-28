Главный тренер «Ростова» Альба: «Мысли уйти в отставку у меня нет»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил, что не собирается подавать в отставку после поражение в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:3).
Про это я пока не думал. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мысли уйти в отставку у меня нет.
Любой тренер скажет: "Платите неустойку и завтра меня не будет в вашем грёбанном клубе".
Времена романтики, когда тренер сам уходил из чувства вины давно прошли.
Ничего личного, только бизнес.
