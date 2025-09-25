  • Поиск
«Спартак» отказался от двух российских тренеров

вчера, 21:14

«Спартак» отказался от идеи заменить Деяна Станковича российским тренером, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Москвичам предложили кандидатуры Андрея Талалаева и Владимира Федотова, но оба варианта были отвергнуты.

«Спартак» на данном этапе готов пригласить вместо Станковича только его соотечественника Владимира Ивича, который пока связан контрактом с «Аль-Аином» из ОАЭ. Серб на данном этапе не готов покинуть свою нынешнюю команду.

ABir
ABir
сегодня в 02:06
Короче Станкевич остается тренером Спартака
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:54
Во мнении по Слишковичу- мы едины.))) По поводу владельцов клубов, и Вы, и я- тоже приблизительно похожи.
Если конкретно по Слишковичу, и если говорить о претензиях Спартака, исключительно на чемпионство, то пожалуй, Слишкович может не потянуть, если сейчас его назначить. На сегодня, Слишкович, мне лично напоминает Мусаева, то-есть, ставка- исключительно на комбинационный, воздушный футбол, без нужного академизма, здорового прагматизма и глубоких знаний. Но если Мусаев имеет уже определенный опыт в работе на посту ГТ, то у Слишковича такого опыта нет, а если кое-какой имеется, то недостаточный для чемпионства Спартака. Поэтому, однозначно сказать, что Слишкович- именно тот тренер, который нужен Спартаку, я не могу.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:39, ред.
С таким составом как у Спартака любой может стать чемпионом имей он базовый минимум взрослого человека и заинтересованность в футболе и команде. И ещё я рекомендовал бы сменить владельцев клуба на кого-нибудь кто заинтересован в футболе и успехе команды на поле. Вы знаете что я за Владимира Слишковича на посту тренера Спартака. Но я в данном случае скорее объясняю мотивацию руководства Спартака, обоснованно прикидываю так сказать. Смысл фантазировать если повлиять на эти решения мы не можем? Мне лично не нравится ни Ивич ни Станкович, да и маловероятно что понравится хоть кто то кого приведёт Лукойл
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:51
А вот, Вы, лично, кого порекомендовали бы?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:42, ред.
Продавали бы нефтепродукты на территории РФ взяли бы русского, но продают за рубежом. Вообще странно только что какой-то неизвестный никому Ивич интересен им. Но наверное самое странное это по прежнему пытаться найти хоть какую-то логику в действиях руководства Спартака, проще найти логику в совместных действиях лебедя, рака и щуки. По мне так они специально тянут время, даже отмазку придумали перед болельщиками что отстранение Станковича это сильный якобы удар по команде. И принципиальная позиция по Ивичу в купе с его занятостью тоже отмазка чтобы ничего не менять.
3zs2kjaz7tym
3zs2kjaz7tym
вчера в 23:30
Толку не будет от иностранца, сюда они едут только за деньгами
a-league
a-league
вчера в 22:51
Валеру ждут
Vilar
Vilar
вчера в 22:46
Инсайдер - лицо имеющие доступ к секретной информации. По нашему - сексот.
С детства презирал и сколько раз мы в школе таких пи...д...ли.
Интересно, кто ему предложил? Не верю.
Сп62
Сп62 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:27
Согласен. Надуманная версия. Здесь и обсуждать нечего.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:16
Не уважаю человека по имени Иван Карпов. Он слишком часто выдаёт слухи за инсайдерскую информацию. Москвичам были предложены... Что за формулировка для серьёзного человека? Кто предложил, когда? Что это за решала у нас появился? Я думаю Талалаеву ещё рано в другой клуб, ему надо показать результат с Балтикой - пусть о ней думает, заодно волю тренирует. Федотов? Его репутация не совсем однозначная, не будут рисковать. Мне кажется, что Лукойл вообще хочет оставить главным тренером Спартака товарища Станковича. Подождём окончания срока дисквалификации Деяна...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:54
Ивич конечно на данный момент лучший вариант...знает всю нашу кухню...
Capral
Capral
вчера в 21:54
Федотов- опытный наставник, очень приличный, знающий, но Спартаку не подходит- не стиль Спартака. Ну и конечно судебная тяжба многое подпортила... Талалаев? А чему он может научить Спартак- силовому прессингующему футболу Балтики? И вообще, незачем Величайшему советскому Клубу блатняк.
Остается Ивич. Не скажу, что супер тренер, но манера игры Спартака и Краснодара похожи, а значит, может вписаться в игровую идею Спартака.
Вобщем, Удачи Спартаку- с Ивичем!!!
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 21:52
На данном этапе, аж дважды! Значит скоро заменят.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:31, ред.
В КБ какой-то нездоровый интерес к импортному
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:16
Спартак пока мало денег предложил Ивичу.))
Futurista
Futurista
вчера в 21:15
Федот да не тот)...
