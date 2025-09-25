«Спартак» отказался от двух российских тренеров

«Спартак» отказался от идеи заменить Деяна Станковича российским тренером, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Москвичам предложили кандидатуры Андрея Талалаева и Владимира Федотова, но оба варианта были отвергнуты.
«Спартак» на данном этапе готов пригласить вместо Станковича только его соотечественника Владимира Ивича, который пока связан контрактом с «Аль-Аином» из ОАЭ. Серб на данном этапе не готов покинуть свою нынешнюю команду.
Остается Ивич. Не скажу, что супер тренер, но манера игры Спартака и Краснодара похожи, а значит, может вписаться в игровую идею Спартака.
Вобщем, Удачи Спартаку- с Ивичем!!!
Остается Ивич. Не скажу, что супер тренер, но манера игры Спартака и Краснодара похожи, а значит, может вписаться в игровую идею Спартака.
Вобщем, Удачи Спартаку- с Ивичем!!!