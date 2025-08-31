«Сочи» придётся выплатить 2 млн евро Морено в случае увольнения

1756638004

вчера, 14:00

Сумма компенсации, которую «Сочи» должен выплатить тренеру за преждевременное расторжение контракта, составляет 2 млн евро.

В настоящее время обе стороны пытаются прийти к соглашению по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что «Сочи» рассматривает возможность увольнения Морено.