«Сочи» придётся выплатить 2 млн евро Морено в случае увольнения

вчера, 14:00

Сумма компенсации, которую «Сочи» должен выплатить тренеру Роберту Морено за преждевременное расторжение контракта, составляет 2 млн евро.

В настоящее время обе стороны пытаются прийти к соглашению по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что «Сочи» рассматривает возможность увольнения Морено.

112910415
112910415
вчера в 16:50
Закон суров...
sz38e3q8qefh
sz38e3q8qefh
вчера в 16:11
А когда сним контракт подписывали о чём думали,сразу за медали бороться,это глупо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:31
Это напускное... Из двух лямов - один на откат Боре. Будет лишний раз возможность Шампанское за 500000 деревянных откупорить...
ubxymnyrd97s
ubxymnyrd97s
вчера в 14:30
Как умеют зарабатывать деньги на нашем футболе всякие проходимцы с помощью наших проходимцев.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:20
Абсолют..., Абсолют 40 градусов - всему причина. Не я.))
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:10
Еssss! Сэр!

Почитал линию - понял, что надо сидеть и выжидать кэф...
Да я не парюсь, на конкурс я "забил" уже года три...)
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:09
Приветствую Вас! Ну Вы то вчера ставили не на кого попало , и именно на андердогов! Но жаль группу не взяли! Но все равно сильно было! Лично я бы не поставил вчера против ПСВ в гостях , с одного ака , командой , которая только вошла в вышку!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:08
То то Роберт выглядел временами очень задумчивым во время последнего матча - видно в уме просчитывал варианты...)
Гость
