«Сочи» придётся выплатить 2 млн евро Морено в случае увольнения

Сумма компенсации, которую «Сочи» должен выплатить тренеру Роберту Морено за преждевременное расторжение контракта, составляет 2 млн евро.
В настоящее время обе стороны пытаются прийти к соглашению по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что «Сочи» рассматривает возможность увольнения Морено.
Почитал линию - понял, что надо сидеть и выжидать кэф...
Да я не парюсь, на конкурс я "забил" уже года три...)
