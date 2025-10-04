  • Поиск
В «МЛ-Витебске» опровергли информацию о возможном назначении Семина

вчера, 20:27

Руководитель белорусского футбольного клуба «МЛ-Витебск» Артем Леонов опроверг информацию о возможном назначении российского специалиста Юрия Семина на пост главного тренера команды. Об этом он сообщил «Спорт-Экспрессу».

Ранее Football.by сообщил, что 78-летний тренер приедет на переговоры с руководством лидера чемпионата Белоруссии после выходных. «МЛ-Витебск» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 24 играх, но потерпел четыре поражения подряд в чемпионате.

«Переговоров с Семиным не было», — сказал Леонов.

Последним местом работы российского тренера был «Ростов», который он покинул в 2021 году. Также Семин возглавлял московские «Локомотив» и «Динамо», сборную России, киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу», «Мордовию» и махачкалинский «Анжи».

Под руководством Семина «Локомотив» три раза стал чемпионом России и шесть раз побеждал в кубке страны. Киевское «Динамо» при российском специалисте выиграло чемпионат Украины в сезоне-2008/09.

sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:46
Мне кажется даже не Палыч , а журналюги кинули г-на на вентилятор и мы давай тут обсуждать)))
CCCP1922
CCCP1922 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:33
Вполне возможно, что Семин источник информации. На самом деле он очень хочет вернуться в профессию
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:08
Вот и я думаю зачем Шпалычу в таком возрасте нервотрёпка....
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:44
«Переговоров с Семиным не было» - А возможно это сам Палыч так пошутил - скучно стало...)))
