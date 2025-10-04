В «МЛ-Витебске» опровергли информацию о возможном назначении Семина

1759598848

вчера, 20:27

Руководитель белорусского футбольного клуба «МЛ-Витебск» Артем Леонов опроверг информацию о возможном назначении российского специалиста на пост главного тренера команды. Об этом он сообщил «Спорт-Экспрессу».

Ранее Football.by сообщил, что 78-летний тренер приедет на переговоры с руководством лидера чемпионата Белоруссии после выходных. «МЛ-Витебск» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 24 играх, но потерпел четыре поражения подряд в чемпионате.

«Переговоров с Семиным не было», — сказал Леонов.

Последним местом работы российского тренера был «Ростов», который он покинул в 2021 году. Также Семин возглавлял московские «Локомотив» и «Динамо», сборную России, киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу», «Мордовию» и махачкалинский «Анжи».

Под руководством Семина «Локомотив» три раза стал чемпионом России и шесть раз побеждал в кубке страны. Киевское «Динамо» при российском специалисте выиграло чемпионат Украины в сезоне-2008/09.