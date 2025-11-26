В «Локомотиве» сообщили, что переговоры с Бариновым продолжаются

1764189172

вчера, 23:32

Московский футбольный клуб «Локомотив» продолжает вести переговоры с полузащитником и капитаном о продлении контракта. Об этом журналистам сообщил спортивный директор «Локомотива» .

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта.

«Кто это пишет? Переговоры идут», — сказал Ульянов.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает в конце сезона. Баринов является воспитанником клуба, вместе с ним выиграл чемпионат России, трижды кубок страны и один раз суперкубок.