В «Локомотиве» сообщили, что переговоры с Бариновым продолжаются

Московский футбольный клуб «Локомотив» продолжает вести переговоры с полузащитником и капитаном Дмитрием Бариновым о продлении контракта. Об этом журналистам сообщил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» приостановил переговоры с Бариновым о продлении контракта.
«Кто это пишет? Переговоры идут», — сказал Ульянов.
Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает в конце сезона. Баринов является воспитанником клуба, вместе с ним выиграл чемпионат России, трижды кубок страны и один раз суперкубок.