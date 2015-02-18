Коку: "Игроки ПСВ не должны бояться «Зенита»

Главный тренер ПСВ Филлип Коку дал интервью в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».
– Шансы пройти дальше есть у обеих команд. Может, «Зенит» и фаворит, очень высококвалифицированная команда, нам будет очень сложно. Но мы тоже можем пройти в следующий этап. Игроки не должны бояться «Зенита», их задача – выйти и показать хороший футбол.
«Зенит» дает сопернику играть. Так что ошибки у соперника и шансы у нас будут. Главное – нам самим не допускать невынужденных ошибок и использовать те моменты, которые у нас будут возникать.
