Коку: "Игроки ПСВ не должны бояться «Зенита»

18 февраля 2015, 17:17

Главный тренер ПСВ Филлип Коку дал интервью в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом».

– Шансы пройти дальше есть у обеих команд. Может, «Зенит» и фаворит, очень высококвалифицированная команда, нам будет очень сложно. Но мы тоже можем пройти в следующий этап. Игроки не должны бояться «Зенита», их задача – выйти и показать хороший футбол. 

«Зенит» дает сопернику играть. Так что ошибки у соперника и шансы у нас будут. Главное – нам самим не допускать невынужденных ошибок и использовать те моменты, которые у нас будут возникать.

