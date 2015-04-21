Санчес: "Я был удивлен высоким уровнем игроков «Арсенала»

Чилийский форвард Алексис Санчес отметил, что не жалеет о своем переходе в прошлом году из «Барселоны» в «Арсенал».
- Когда я пришел в клуб, то не очень хорошо знал игроков, но был крайне удивлен их высоким уровнем. Я говорю это не по той причине, что являюсь футболистом «Арсенала», а потому что на самом деле каждый игрок нашей команды обладает впечатляющими способностями. Поэтому я горжусь тем, что являюсь частью «Арсенала». Я хочу выиграть тут много титулов.
- Когда я пришел в клуб, то не очень хорошо знал игроков, но был крайне удивлен их высоким уровнем. Я говорю это не по той причине, что являюсь футболистом «Арсенала», а потому что на самом деле каждый игрок нашей команды обладает впечатляющими способностями. Поэтому я горжусь тем, что являюсь частью «Арсенала». Я хочу выиграть тут много титулов.