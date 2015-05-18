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«Маккаби» из Тель-Авива — чемпион Израиля 2014/15

18 мая 2015, 11:26
 «Маккаби» из Тель-Авива в воскресенье завоевало титул чемпиона Израиля. Для команды это уже 22-й в истории успех во внутреннем первенстве.

К победе в нынешнем чемпионате «Маккаби» привел тренер-испанец Пако Айестаран. Примечательно, что генеральным менеджером клуба работает Жорди Кройф — сын легендарного голландского футболиста Йохана Кройфа.
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