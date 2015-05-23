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Менез: «Я провел хороший сезон»

23 мая 2015, 11:10
 Форвард «Милана» Жереми Менез отметил, что доволен тем, как сложился для него этот сезон в составе «россонери». В 33 матчах Серии А игрок забил 16 голов.

- Я всем доволен здесь, в «Милане». Мои отношения с партнерами по команде замечательные, у нас отличный состав, и очень жаль, что нам не удается добиться нужных результатов.

На личном уровне полагаю, что провел хороший сезон, но, конечно, я мог бы сыграть еще лучше и надеюсь, что смогу это сделать в будущей кампании.
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