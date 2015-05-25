Моуриньо: «Челси» нуждается в свежей крови"

Наставник «Челси» Жозе Моуриньо признал, что его команде необходимо летом приобрести нескольких новых футболистов.
- Мне нужно стать лучше, игроки должны стать лучше, и наш состав, возможно, нуждается в свежей крови, чтобы нынешний набор исполнителей почувствовал некоторое давление.
Я всегда считал, что если вы не станете в новом сезоне лучше, чем были в предыдущем, то титул вам не удержать. Если мы хотим выиграть титул и в новой кампании, нам нужно стать лучше.
Я думаю, что парочка новых игроков, способных улучшить наш состав и оказать на него давление, поможет нам сражаться против фантастических соперников, которые у нас будут в будущем сезоне.
- Мне нужно стать лучше, игроки должны стать лучше, и наш состав, возможно, нуждается в свежей крови, чтобы нынешний набор исполнителей почувствовал некоторое давление.
Я всегда считал, что если вы не станете в новом сезоне лучше, чем были в предыдущем, то титул вам не удержать. Если мы хотим выиграть титул и в новой кампании, нам нужно стать лучше.
Я думаю, что парочка новых игроков, способных улучшить наш состав и оказать на него давление, поможет нам сражаться против фантастических соперников, которые у нас будут в будущем сезоне.