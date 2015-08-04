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Участие Абди и Хурадо в матче «Уотфорда» против «Эвертона» находится под вопросом

04 августа 2015, 09:23

 Хавбеки «Уотфорда» Альмен Абди и Хосе Хурадо из-за травм могут пропустить поединок 1-го тура АПЛ, в котором команда Кике Санчеса Флореса уже в ближайшую субботу сразится с «Эвертоном».

У Абди проблемы с бедром, а Хурадо беспокоит колено.

«Мы оценим их состояние в течение недели. Есть надежда, что Хурадо будет готов, по Абди сомнений больше», — сказал наставник «Уотфорда».

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Все комментарии
enot7000
enot7000
04 августа 2015 в 11:54
удачи Хурадо
sir_Alex
sir_Alex
04 августа 2015 в 10:46
Здоровья посонам!
Гость
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