Участие Абди и Хурадо в матче «Уотфорда» против «Эвертона» находится под вопросом

Хавбеки «Уотфорда» Альмен Абди и Хосе Хурадо из-за травм могут пропустить поединок 1-го тура АПЛ, в котором команда Кике Санчеса Флореса уже в ближайшую субботу сразится с «Эвертоном».
У Абди проблемы с бедром, а Хурадо беспокоит колено.
«Мы оценим их состояние в течение недели. Есть надежда, что Хурадо будет готов, по Абди сомнений больше», — сказал наставник «Уотфорда».
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