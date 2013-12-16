Молодежная команда ЦСКА встретится с ПСЖ

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16 декабря 2013, 17:42

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА .

ПСЖ . Единственный матч на этой стадии состоится 18, 19, 25 или 26 февраля. Точная дата поединка с участием «армейцев», которые будут хозяевами поля на этой стадии, определится позднее. Как и то, где именно пройдет эта встреча. Соперником ЦСКА стал. Единственный матч на этой стадии состоится 18, 19, 25 или 26 февраля. Точная дата поединка с участием «армейцев», которые будут хозяевами поля на этой стадии, определится позднее. Как и то, где именно пройдет эта встреча.

Если ЦСКА пройдет в четвертьфинал, то на этой стадии встретится с победителем пары «Реал» — «Наполи». Причем и здесь «армейцы» станут хозяевами поля. Возможные даты четвертьфиналов — 11, 12, 18, 19 марта.

Полуфиналы (11 апреля) и финал (14 апреля) турнира состоятся в швейцарском Ньоне.