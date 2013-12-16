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Молодежная команда ЦСКА встретится с ПСЖ

16 декабря 2013, 17:42
 Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
 
Соперником ЦСКА стал ПСЖ. Единственный матч на этой стадии состоится 18, 19, 25 или 26 февраля. Точная дата поединка с участием «армейцев», которые будут хозяевами поля на этой стадии, определится позднее. Как и то, где именно пройдет эта встреча.
 
Если ЦСКА пройдет в четвертьфинал, то на этой стадии встретится с победителем пары «Реал» — «Наполи». Причем и здесь «армейцы» станут хозяевами поля. Возможные даты четвертьфиналов — 11, 12, 18, 19 марта.
 
Полуфиналы (11 апреля) и финал (14 апреля) турнира состоятся в швейцарском Ньоне.
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ЦСКА мол
Источник: bobsoccer.ru Автор: Юрий Зотов
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Sevastopol-www
Sevastopol-www
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