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Бонуччи: «Не „Барселона“, а „Бавария“ — сильнейшая команда в Лиге чемпионов»

10 апреля 2017, 08:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов:

«Мне повезло или, правильней сказать, не повезло, встретиться с „Барселоной“ в финале Лиги чемпионов 2015 года.

До какого-то момента мы сдерживали их, но Лео Месси, Суарес и Неймар находятся в десятке лучших игроков мира, как Гонсало Игуаин и Пауло Дибала.

„Барселона“ непредсказуема, в ее составе так много талантливых игроков. Нам нужно хорошо перекрыть зоны.

Думаю, наша оборона сильней обороны „Барселоны“. Мы играем вместе на протяжении многих лет. В двухматчевом противостоянии, где учитываются голы, забитые на выезде, крепкая защита — преимущество. А она сводится к храбрости, когда вы владеете мячом, и самопожертвовании, когда вы находитесь без него.

Думаю, что нынешняя „Барселона“ не так сильна, как она была в 2015 году. По-моему, самая сильная команда в Лиге чемпионов — „Бавария“. Уверен, они бы не позволили отыграться „Барсе“ так, как каталонцы сделали это против ПСЖ».

Напомним, что на первом поединке «Ювентуса» и «Барселоны» будет работать польская судейская бригада под руководством главного арбитра Шимона Марциняка.

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
11 апреля 2017 в 08:16
Поживём увидим
Rusens55
Rusens55
11 апреля 2017 в 02:29
Бааария в 90% случаях когда начинает первую игру дома, проходит дальше. Закономерность
зигзаг
зигзаг ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля 2017 в 22:32
Игры покажут )
Aaron Cross
Aaron Cross
10 апреля 2017 в 20:35
Извините конечно, я болельщик Реала, но завтра я буду всем сердцем болеть за Барселону, а не за Ювентус))
фрэнк
фрэнк
10 апреля 2017 в 19:20
ну конечно , не может сильнейшая команда проигрывать матчи 0-4 как Барса ...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
10 апреля 2017 в 18:51
Доля правды есть в его словах :)
Colchoneros
Colchoneros
10 апреля 2017 в 18:07
Посмотрим!
dzvinka
dzvinka
10 апреля 2017 в 17:53
    реал-король
    реал-король
    10 апреля 2017 в 17:02
    Значит у барсы не самый сильный соперник, а Перес не дергает за ниточки. Вывод Пике лол и еще многие в месте с ним.
    Aidos Ayazov
    Aidos Ayazov
    10 апреля 2017 в 15:48
    Баварии удачи в ЛЧ, и немножко удачи Шмелям )))
    Шишанутый
    Шишанутый
    10 апреля 2017 в 15:34
    Реал пройдет эту сильнейшую команду. Бонуччи и его команде тоже желаю выхода в полуфинал!
    Die Roten
    Die Roten
    10 апреля 2017 в 15:31
    я тоже так думаю))
    Шамиль Татаев 1
    Шамиль Татаев 1 ответ Cules2013 (раскрыть)
    10 апреля 2017 в 15:21
    Именно. Для начала Баварии нужно справиться с Королями Европы, а они этого не сделают надеюсь)))
    gl
    gl
    10 апреля 2017 в 15:03
    На две игры против Барсы можно настроиться но не более
    eleven LC
    eleven LC
    10 апреля 2017 в 14:44
    Из оставшихся восьми команд,Бавария действительно видится сильнейшей! Барса конечно временами мощно играет,но она очень не стабильна,причем во всех турнирах! Да и в гостях барселона играет очень плохо,так что желаю победы Ювентусу!
    BeBoTe
    BeBoTe
    10 апреля 2017 в 14:43
    Полностью соласен с ним
    Tysоn
    Tysоn
    10 апреля 2017 в 14:12
      bars64
      bars64
      10 апреля 2017 в 14:11
      Как приятно раздавать комплименты клубу, который будет судить фанат Юве. :)
      зигзаг
      зигзаг ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
      10 апреля 2017 в 14:04
      это ты о реале и псж. А Барса Лигу чемпионов взять собирается, так же как и до этого делала много раз.
      Tysоn
      Tysоn
      10 апреля 2017 в 13:55
        waltaro
        waltaro
        10 апреля 2017 в 13:20
        Верно.
        Бавария, и победитель пары "Барселона-Ювентус" зарубятся в финале.
        Их разведут.
        Triem
        Triem
        10 апреля 2017 в 13:20
        Видимо Бонуччи легче играть против Месси, Суарейса и Неймара чем против организованной слаженной машины!
        Triem
        Triem ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
        10 апреля 2017 в 13:18
        По делу сказал)!
        jeyone
        jeyone
        10 апреля 2017 в 13:16
        Не согласен, Юве всех порвет )))
        зигзаг
        зигзаг
        10 апреля 2017 в 13:00
          waren61rus
          waren61rus
          10 апреля 2017 в 12:55
          Посмотрим как оно будет! Удачи и победы Баварии в ЛЧ!!! (ну и Юве пройти Барсу)!
          Roman73
          Roman73
          10 апреля 2017 в 12:48
          Бонучиос ! Не накликай на себя беду !
          Подходи к кобре осторожно !
          mouzz
          mouzz ответ Мурат07 (раскрыть)
          10 апреля 2017 в 12:46
          Самое интересное в том что карьера его под наклон пошла, когда произошел инцидент Евой, вот после этого он не может стать тем кем был раньше.
          SashaVRN888
          SashaVRN888
          10 апреля 2017 в 12:39
          Бавария последние лет 5 главный фаворит ЛЧ)) все логично)
          Я против.
          Я против. ответ goalaktika (раскрыть)
          10 апреля 2017 в 12:39
            Гость
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