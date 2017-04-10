Бонуччи: «Не „Барселона“, а „Бавария“ — сильнейшая команда в Лиге чемпионов»

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10 апреля 2017, 08:36

Защитник «Ювентуса» считает, что «Ювентусу» по силам выбить «Барселону» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов:

«Мне повезло или, правильней сказать, не повезло, встретиться с „Барселоной“ в финале Лиги чемпионов 2015 года.

До какого-то момента мы сдерживали их, но Лео Месси, Суарес и Неймар находятся в десятке лучших игроков мира, как Гонсало Игуаин и Пауло Дибала.

„Барселона“ непредсказуема, в ее составе так много талантливых игроков. Нам нужно хорошо перекрыть зоны.

Думаю, наша оборона сильней обороны „Барселоны“. Мы играем вместе на протяжении многих лет. В двухматчевом противостоянии, где учитываются голы, забитые на выезде, крепкая защита — преимущество. А она сводится к храбрости, когда вы владеете мячом, и самопожертвовании, когда вы находитесь без него.

Думаю, что нынешняя „Барселона“ не так сильна, как она была в 2015 году. По-моему, самая сильная команда в Лиге чемпионов — „Бавария“. Уверен, они бы не позволили отыграться „Барсе“ так, как каталонцы сделали это против ПСЖ».

Напомним, что на первом поединке «Ювентуса» и «Барселоны» будет работать польская судейская бригада под руководством главного арбитра Шимона Марциняка.