Томас Тухель не собирается покидать «Боруссию»

Как сообщил Sport Bild, главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не собирается покидать клуб по окончании сезона. Ранее информационные просторы наполнились слухами, согласно которым наставник может возглавить «Барселону» или «Арсенал» уже этим летом.

Руководство «шмелей» удовлетворено работой тренера, а исполнительный директор Хайнц-Йоахим Ватцке несколько дней назад сообщил о том, что клуб намерен предложить специалисту новое соглашение.

Срок действия настоящего контракта Тухеля с «Боруссией» истекает летом 2018 года.