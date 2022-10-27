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вчера, 09:33

Пропускают матч

«Вердер»: Фридль Марко — Красная карточка, Мбом Жан-Мануэль — Травма ахиллова сухожилия, Рапп Николай — Травма.

«Герта»: Ярстейн Руне — Травма, Уремович Филип — Травма, Ва Сака Келиан — Травма колена, Нганкам Йессик — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Вердер»: Павленка Иржи — Велькович Милош, Пипер Амос, Штарк Никлас — Вайзер Митчелл, Гросс Кристиан, Груев Илиа, Шмид Джонатан, Юнг Энтони — Дукш Марвин, Фуллкруг Никлас.



«Герта»: Кристенсен Оливер — Кемпф Марк-Оливер, Кенни Джонджо, Платтенхардт Марвин, Рохель Агустин — Йоветич Стеван, Люкебакио Доди, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка — Канга Уилфред.

Форма команд

На данный момент «музыканты» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Вердер» и «Герта» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей +1 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вердер»: 1.82 — 1.64, дома 2.00 — 2.00.

«Герта»: 1.27 — 1.45, в гостях 1.20 — 1.60.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:4, 1:4, 2:2, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.52.