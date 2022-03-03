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«Арминия» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (04.03.2022)

вчера, 12:22
Аугсбург

Ставки букмекеров

«Арминия» считается минимальным фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. Поставить на успех «Аугсбург» можно по 2.85. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.313.03
Фонбет 2.50 3.15 3.00
Мелбет 2.58 3.40 2.98
1XBET 2.58 3.40 2.98
BetBoom 2.64 3.19 2.94

Линия БК Фонбет дает коэффициент 2.06 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.76 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Арминия» никак не может обеспечить себе стабильные результаты и в последних пяти поединках команда смогла набрать семь очков. Клуб идет на 14 месте с 25 набранными очками и очень близко находится к зоне вылета. Предстоящий матч с «Аугсбургом» будет очень важным для обоих клубов и даст победителю шанс укрепить свою позицию. Два последних поединка «Арминии» завершились крупным поражением от «Байера» (0:3) и минимальной победой над «Унион» (1:0).

«Аугсбург» не может выиграть уже несколько матчей в Бундеслиге и только за счет дополнительных показателей не находится в зоне вылета. Коллектив расположился на 15 месте с набранными 23 баллами и в случае неудачи в ближайших поединках вновь может вернуться на дно турнирной таблицы. Статистика забитых и пропущенных мячей также оставляет желать лучшего (26:41). В прошлом туре «Аугсбург» сыграл вничью с «Боруссией» Д, а ранее уступил «Фрайбургу» (1:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Арминии» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Аугсбург» проиграл три последних матча в чемпионате на выезде
  • Только три из десяти последних матчей «Арминии» завершились ее поражениями
  • Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды захотят набрать максимум очков в предстоящем поединке, поэтому предполагаем, что никто не будет отсиживаться в обороне. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.06.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.81 2.16
1XBET 1.81 2.16
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