Японцы оккупировали бельгийский «Сент-Трюйден». Почему так случилось

1775459390

сегодня, 10:09

За последние 8 лет клуб подписал 29 японских легионеров.

Летом 2018 года, после того как японская интернет-компания DMM.com завершила покупку «Сент-Трюйдена» у бывшего владельца «Чарльтона» Роланда Дюшатле, новый генеральный директор бельгийского клуба Такаюки Татейши встретился с главным тренером сборной Японии Хадзимэ Мориясу. Он сказал, что хочет, чтобы в сборной Японии было как можно больше футболистов, играющих за клуб, или уже прошедших «Сент-Трюйден».

Восемь лет спустя мечта Татейши сбылась. «Я хотел большего, но это был предел для тренера Мориясу. Я доволен тем, как хорошо развились некоторые из этих игроков, нужно продолжать свою работу», — шутил Татейши. Долгосрочный результат таков: в сборной Японии на товарищеский матч с Англией было семеро самураев, которые прошли «Сент-Трюйден».

Это вратарь Зион Сузуки, которого сначала взяли в аренду у «Уравы», потом выкупили за 4 млн евро, а через год продали в «Парму» за 8 млн. В центре защиты выступает капитан бельгийского клуба Сего Танигучи, а также Такэхиро Томиясу, которого купили из ФК «Ависпа Фукуока» в январе 2018 года, а потом продали в «Болонью» за 9 млн евро спустя полтора года. Затем Томиясу оказался в «Арсенале», а теперь играет за «Аякс».

В полузащите расположился Ватару Эндо из «Ливерпуля», поигравший после «Сент-Трюйдена» за немецкий «Штуттгарт», а также Дайти Камада из «Кристал Пэлас», которого бельгийцы в свое время брали в аренду из «Айнтрахта». В нападении — Кейсуке Гото, который сейчас в аренде в «Андерлехте», идет третьим в гонке бомбардиров с 10 голами в чемпионате Бельгии.

Танигучи и Гото — единственные нынешние представители клуба в национальной сборной, но полузащитник Фудзита, который проявил себя в победе над Шотландией (1:0), ушёл в немецкий «Санкт-Паули» совсем недавно. Это случилось прошлым летом после двух успешных сезонов в Бельгии. Форвард французского «Реймса» Кейто Накамура провёл сезон в «Сент-Трюйдене». Если бы Томиясу и Эндо были в форме, то можно было бы насчитать уже девятерых.

Это огромная работа для клуба, который никогда не выигрывал чемпионат и Кубок Бельгии. Для клуба из городка с населением всего 40 000 человек.

Это поколение японских талантов следует по пути первопроходцев, которые за последние 25 лет переехали в Европу: Хидетоши Наката впечатлил Серию А своей игрой за «Перуджу» (1998-2000), «Рому» (2000-01) и «Парму» (2001-04). Инамото был подписан Арсеном Венгером в «Арсенал» в 2001 году и провёл почти десять лет в европейском футболе. Синдзи Оно отбегал в «Фейеноорде» четыре года — с 2001-го по 2005-й, помог выиграть Кубок УЕФА в своём дебютном сезоне, а Накамура долгое время был почитаем болельщиками в шотландском «Селтике» (2005-09).

Тайтейши, будучи генеральным менеджером ФК «Токио», надеялся поддержать вторую волну японских талантов в европейском футболе, снижая стоимость игроков для европейских покупателей. Но затем он решил сделать оригинальный ход, создав фарм-клуб для японских футболистов в центре Европы. За эти 8 лет «Сент-Трюйден» подписал 29 японских футболистов, из которых 26 попали в основную команду, провели они около 1100 матчей на всех в общей сумме. На трибунах часто можно встретить японских туристов.

Большинство тех, кто переезжает в Бельгию, — молодые игроки, которые рассматривают «Сент-Трюйден» как удобное место, чтобы проявить себя в Европе. Но порой заезжают и звезды японского футбола. Например, Синдзи Кагава в 32 года переходил в этот клуб.

Сейчас там играют: 25-летний вратарь Лео Кокубо, он подписан из «Бенфики». 34-летний Танигучи, о котором мы уже упоминали, он пришел из «Аль-Райана». Левый защитник Таига Хата, взяли из японского клуба «Шонан Беллмаре». Плеймейкер Рихито Ямамото, приехал из ФК «Гамба Осака», а также хавбек Рётаро Ито, подписали из японского ФК «Альбирекс Ниигата». Плюс 20-летний Гото, который в январе прошлого года перешёл в базирующейся в «Сент-Трюйден» из «Джубило Иваты». Татейши ожидает, что летом 3-4 футболистов из этого списка продадут в другие европейские клубы.

Сложность интеграции японских игроков в европейскую культуру остаётся актуальной. Татейши уже традиционно ужинает с новичками, рассказывая им о новой стране. Официальный язык команды — английский, поэтому потенциальные новички начинают учить его еще до переезда.

«Да, я хочу, чтобы в составе было примерно семеро японских игроков. Но для нас важнее иметь хороший состав, способный конкурировать на вершине, поэтому мы хотим развивать и местных бельгийских игроков», — говорил Татейши.

Клуб также получил поддержку благодаря инвестициям со стороны японских компаний. Это, например, Septeni Holdings в 2023 году, потом Japanet. У «Сент-Трюйдена» есть прямые выходы на пять японских клубов, но стало сложнее – европейцы уже не ждут развития самураев, а покупают их напрямую.

«Когда мы начинали, в Бельгии было всего три японских футболиста. Сейчас в первом и втором дивизионах их уже 25. По всей Европе их 150, поэтому стало сложно подписывать лучших талантов напрямую из Японии из-за конкуренции», — рассказал Татейши. Функционер готов сделать следующий шаг. Он совсем недавно нанял скаута, чтобы следить за молодыми игроками и университетскими талантами на родине, а в будущем хочет открыть в Японии академию «Сент-Трюйдена». ПСЖ , например, уже открыл в этой стране свою академию, но это только начало. Скоро таких грандов станет больше. На спортивную культуру Японии сильно повлияли США , поэтому существует множество школьных и университетских команд, выступающих на том же высоком уровне, что и академии клубов. Очень сложно убедить родителей университетских игроков поверить в карьеру детей, чтобы те бросили учёбу. Поэтому часто приходится ждать, когда талант получит диплом. А вот если брать футболиста из академии, то он будет только рад.

«Сент-Трюйден» никогда прежде не финишировал выше седьмого места в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Бельгии, но сейчас занимает третье место. Формат, как вы помните, у бельгийцев довольно интересный. После основного турнира идет плей-офф. Так что в будущем шансы на золото у «Сент-Трюйдена» есть. Если они когда-то возьмут чемпионский титул, то за это стоит выпить стопочку сакэ.