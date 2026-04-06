Решающие матчи Лиги чемпионов: «Ливерпуль» проверит Сафонова, а Мбаппе – оборону «Баварии»

сегодня, 20:01

Большой футбол во вторник и среду.

«Реал» – «Бавария», вторник

Завтра на «Сантьяго Бернабеу» сыграют знакомые соперники. В рамках Кубка чемпионов и Лиги чемпионов команды провели 28 поединков. Тринадцать раз побеждал «Реал», одиннадцать успехов на счету «Баварии». Лишь четыре раза были ничьи, разница мячей почти равная – 45:42 в пользу испанцев. В истории мало команд с настолько успешной статистикой против «Реала». Но есть один важный нюанс – «Бавария» не побеждала «сливочных» в Лиге чемпионов четырнадцать лет.

В 2012 году команды обменялись успехами со счетом 2:1. «Реал» проиграл в полуфинале «Баварии» по пенальти, а дальше немцев ждало драматичное поражение от «Челси» в решающем матче ЛЧ . На тот момент коллектив из Мадрида не имел опыта свежих побед в еврокубках. Когда его приобрели, то испанцы начали обыгрывать «Баварию». В полуфинале 2024 года в Мюнхене была ничья, а в ответном матче «Реал» выбил немцев благодаря сенсационному дублю форварда Хоселу.

«Реал» любит побеждать в Лиге чемпионов после прохода «Баварии» в плей-офф. Так было в 2014, 2017 и 2018 годах. Многократные победители Лиги чемпионов никогда не встречались между собой в финале. В этот раз тоже не суждено, зато Арбелоа мечтает обыграть Компани после победы над учителем Венсана – Гвардиолой. Неудачи «Манчестер Сити» помогли «Баварии» в подготовке к играм против «Реала», но есть негативные факторы. Кейн пропустил тур Бундеслиги из-за травмы.

Без Харри молодые Бишоф и Карл устроили камбэк в гостевом матче против «Фрайбурга». «Бавария» забила решающие мячи на 92-й и 99-й минутах. После таких качелей они сыграют в Мадриде против злого «Реала». Злого, ведь Мбаппе и Винисиус не сломали оборону аутсайдера Ла Лиги «Мальорки». Форвард Мурики забил победный гол в концовке матча и заплакал – эмоционально устал после неудач клуба и сборной Косово. «Реалу» нельзя проигрывать второй раз подряд.

«Спортинг» – «Арсенал», вторник

Артета на выходных вылетел из Кубка Англии. До финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити» в Лондоне говорили о квадрупле. Теперь осталось всего два турнира, где у «Арсенала» есть шансы на успех. «Канониры» лидируют в АПЛ , хотя «Манчестер Сити» настроен сократить отрыв. Также «Арсеналу» повезло с жеребьевкой в Лиге чемпионов. В прошлом раунде, пока «Реал» играл с «Манчестер Сити», Артета встретил «Байер», который потерял чемпионский лоск и уверенность.

Но после оплеухи от «Саутгемптона» футболистам «Арсенала» не стоит задирать нос. Артета не может добиться главного – результата, о чем Микель прямо говорит на пресс-конференциях. «Спортинг» в прошлом раунде драматично обыграл «Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах. Теперь португальцы, которым нечего терять, станут опасным соперником для «Арсенала». Также у Артеты появилась новая забота: врачи выясняют состояние защитника Габриэля, получившего травму в Кубке Англии.

Тренера «Арсенала» жестко раскритиковали фанаты, когда он отозвал многих ключевых футболистов основы под разными надуманными поводами из составов сборных. На самом деле это обычная практика больших клубов, но Артета одновременно попросил об услуге у наставников многих сборных, и Микелю крепко досталось. Поражение от «Саутгемптона» – новый неожиданный удар по амбициях. Теперь в Лиссабоне нужна прекрасная игра фаворита и лучше всего победа.

ПСЖ – «Ливерпуль», среда

«Реал» проиграл «Мальорке», из-за чего ценность матча с «Баварией» выросла ещё сильнее. У «Ливерпуля» похожая ситуация. Слот допустил разгром от «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Холанд сделал первый хет-трик за клуб с августа 2024 года. После нового разочарования «Ливерпуль» отправляется в Париж. По другую сторону Ла-Манша они встретят знакомого соперника. В прошлом сезоне ПСЖ дома проиграл «Ливерпулю», когда Алиссон отразил десять ударов.

В ответном матче ПСЖ отыгрался, а затем в серии пенальти французы прошли будущих чемпионов Англии. Через год команда Слота в плохом состоянии. Пока «Манчестер Сити» раскачивал оборону «Ливерпуля», футболисты ПСЖ сыграли против «Тулузы». Фаворит победил 3:1, а Сафонов допустил результативную ошибку. Луис Энрике высказал вратарю поддержку. Скорее всего, именно Матвей сыграет против «Ливерпуля». И этот факт – повод посмотреть важнейший поединок.

Если Артету в Англии критиковали за отзыв сборников, то ПСЖ ругают, ведь парижане добились переноса матча против «Ланса» 11 апреля, невзирая на протесты соперников. Речь о практике, которую французские чиновники применяют много десятилетий: расчищают календарь, если один из французских клубов смог далеко зайти в еврокубках. Но поскольку именно ПСЖ не любят фанаты многих клубов Лиги 1, поблажки для победителей Лиги чемпионов вызвали скандал.

«Барселона» – «Атлетико», среда

Левандовски забил на 87-й минуте в субботу в матче этих клубов в Примере. «Барселона» обыграла в гостях «Атлетико». После поражения «Реала» от «Мальорки» каталонцы опережают «сливочных» в таблице Ла Лиги на семь очков. Тренер Флик сказал, что его не волнует отрыв, как и неудача «сливочных». Немец сконцентрирован на своей команде. У «Барселоны» продолжается серия матчей против Симеоне. «Атлетико» выбил каталонцев из Кубка Испании в январе.

Тогда команды обменялись победами 4:0 и 0:3, а теперь у мадридцев возникли проблемы. Рэшфорд и Левандовски забили, а Ямаль накручивал защитников «Атлетико». «Барселона» хороша, но у них опытный соперник. Симеоне бывал в финалах Лиги чемпионов, что важно на подобном уровне. Также важно, что сама «Барселона» не выходила в решающий матч в турнире с 2015 года. Черная серия затянулась. В прошлом году Флик остановился на стадии полуфинала.

«Атлетико» не прочь повторить опыт «Интера», но вряд ли мадридская команда сможет сыграть против знакомых каталонцев настолько дико. У Симеоне и Флика есть в истории противостояния недавние разгромные победы в обе стороны, а теперь могут отработать хитрее. Каталонцы – формальные фавориты, но у «Атлетико» колоссальный опыт. Разве что скажется травма Облака. Без опытного голкипера оборона допускает больше ошибок и нервничает чаще.