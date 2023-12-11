«Атлетико» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

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вчера, 20:48

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Лацио» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Атлетико» лидирует в группе и досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги Чемпионов. Команда занимает первое место с 11 баллами и опережает «Лацио» всего на один пункт. Таким образом, чтобы сохранить за собой первую строчку, хозяевам достаточно не проиграть матч римлянам и Ивану Проведелю, который ждет ответной встречи с особым нетерпением. В прошлом туре Ла Лиги «Атлетико» минимально обыграл «Альмерию» (1:0), а на выезде уступил «Барселоне» (0:1).

«Лацио» благодаря трем победам в последних четырех матчах смог гарантировать себе плей-офф, но чтобы выйти на первое место, итальянцам нужна победа над подопечными Симеоне в Мадриде, что представляется с большим трудом. Тем не менее, минимум уже выполнен и гости могут играть заключительный тур без оглядки на результат. Два последних матча «Лацио» завершились ничьей с «Вероной» на выезде (1:1) и победой над «Дженоа» на своем поле (1:0).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл семь из десяти поединков во всех турнирах за последнее время

«Лацио» проиграл лишь три поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетико» выиграл у «Лацио» три из пяти последних матчей

Четыре из шести встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» будет играть на победу, чтобы уверенно закончить групповой этап и учитывая выездные «успехи» римлян, это «матрасникам» вполне по силам. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.