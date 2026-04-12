«Тоттенхэм» повторил антирекорд 90-летней давности

сегодня, 19:29

«Тоттенхэм» потерпел поражение в рамках 32-го тура АПЛ , уступив «Сандерленду» (0:1). Данный результат продлил безвыигрышную серию клуба до 14 матчей.

В текущем календарном году команда еще не одерживала побед в национальном первенстве: последний успех датирован 28 декабря прошлого года (матч против «Кристал Пэлас»).

Текущее положение дел является наиболее критическим для коллектива с 1930-х годов. Исторический антирекорд клуба был установлен в период с декабря 1934 по апрель 1935 года, когда «Тоттенхэм» не мог выиграть на протяжении 16 туров подряд.