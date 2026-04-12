«Тоттенхэм» повторил антирекорд 90-летней давности

сегодня, 19:29
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» потерпел поражение в рамках 32-го тура АПЛ, уступив «Сандерленду» (0:1). Данный результат продлил безвыигрышную серию клуба до 14 матчей.

В текущем календарном году команда еще не одерживала побед в национальном первенстве: последний успех датирован 28 декабря прошлого года (матч против «Кристал Пэлас»).

Текущее положение дел является наиболее критическим для коллектива с 1930-х годов. Исторический антирекорд клуба был установлен в период с декабря 1934 по апрель 1935 года, когда «Тоттенхэм» не мог выиграть на протяжении 16 туров подряд.

Все комментарии
ngt54pash827
сегодня в 20:35
До чампионшипа рукой подать.
DXTK
сегодня в 20:06
Если к вылетам Саутгемптона и Вест Хэма я привык за столько лет, но вот от Тоттенхэма я такого и не ждал........... почти четверть века я поддерживаю клуб, но такого позора я не видел. Правда еще не вылетели но шаг огромный седлали по направлению вниз.

Уже поле 0-3 от Фореста было все ясно......

PS Игрокам должно быть стыдно за такую игру........можно быть недовольным руководством тренерами, но игроки играют на поле..............
particular
сегодня в 19:42
Надвигающееся погружение на фоне антирекордов и негодования болельщиков...
