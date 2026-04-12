Педро порадовал хейтеров «Зенита» удалением. «Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ

1776021074

вчера, 22:11

Сложнейший матч фаворитов.

Кульминация и главные ошибки

Желания у команд было много, а мастерства порой не хватало. Соперники опасались друг друга и отложили уличную драку на второй тайм. До перерыва футболисты работали дисциплинированно, что иногда вело к хрестоматийным действиям, которые читались соперниками. Оригинальности не хватало, а каждое нетривиальное действие вело к редким обострениям. Длинных атак через пасы не было, опять речь об уважении – работал прессинг и мелкие фолы.

У футбольных матчей структура из трёх актов, как у классических произведений. Есть завязка, конфронтация – второй акт, и развязка. Только в футболе кульминация плавает и может случиться хронологически в любой момент, хоть на первых минутах. Сегодня было иначе, «Зенит» и «Краснодар» не забили на стартовом отрезке поединка. Напряжение росло, а кульминацией могла стать контратака хозяев. Вендел удачно катнул мяч на вингера Луиса Энрике.

У «Краснодара» Батчи не вернулся «домой», а защитник Оласа не встретил вингера «Зенита» Энрике. Луис сместился в центр. Тормена не уследил за Венделом, который успел к воротам и забил всего второй гол в новом чемпионате. «Краснодар» долго держался компактно, чтобы за несколько секунд всё перечеркнуть. Но гол Вендела не стал кульминацией матча. После перерыва крайний защитник Оласа отыгрался за инертность в голевой атаке «Зенита».

Уругваец забил после передачи форварда Кордоба, а затем Педро, вышедший на замену, сделал задачу «Зенита» неподъемной. Домашняя победа шла Семаку в руки, а затем «Краснодар» сравнял счет, а свежий бразильский вингер грубо выставил ногу – кульминация матча. Бригада арбитров во главе с Карасевым разобрали эпизод: была опасная игра, Педро получил красную карточку. В меньшинстве «Зенит» пытался взбодриться, но второй гол не забили.

Стартовый сценарий и адаптация

В стартовых составах «Зенита» и «Краснодара» не было неожиданностей. Схемы Семака и Мусаева знакомы публике. Команды и бригада арбитров поддержали дагестанцев перед матчем, а затем перешли к главному матчу тура и весны, ведь встречались лидеры РПЛ . «Краснодар» опережал «Зенит» лишь на один пункт. Кроме дисквалифицированного хавбека Черникова, на поле вышли все футболисты, которым тренер Мусаев доверяет чаще других.

У «Зенита» в основе не было только универсала Мантуана. Густаво не успел набрать форму после травмы, на правом фланге сыграл Дркушич. Первый тайм показал, что Семак лучше подготовил сценарий дебюта матча. За счет стартового натиска хозяева зажали «Краснодар», затем поменяли высоту игры и разыграли голевую контратаку. В концовке тайма, невзирая на удар Ленини в перекладину и желтую карточку Дркушича, «Зенит» контролировал игру.

Но кроме стартового плана, важно удачно адаптироваться к событиям на поле. По этому пункту в чемпионском матче ждали ходов Мусаева. Хотя чемпион РПЛ не делал быстрых замен, ему удалось перестроить команду. После перерыва счет по ударам 2:5, то есть «Краснодар» нашел путь к чужим воротам. Если бы повезло, могли даже победить в гостях. Удалось развернуть игру, которая складывалась в пользу «Зенита». Хозяевам не хватало лишь ударов.

До гола Оласы «Зенит» использовал излюбленные ходы – атаки флангами, переводы с одного края поля на другой через Вендела, а также забросы. Трансфер Дивеева позволяет сыграть в стиле старой школы, когда закидали мяч на Дзюбу. «Зениту» было важно, чтобы Джон и Энрике растягивали оборону «Краснодара» по ширине и удачно навешивали мяч на голову Соболеву. В этом пункте недоработали, у Александра сегодня один выстрел за весь матч.

В Санкт-Петербурге хозяева умеют давить, но домашние матчи «Зенита» различаются по действиям в финальной трети поля. В атаке они работали по схеме «4-1-3-2», а в обороне прессинговали «4-4-2», ведь Глушенков располагался на одной линии с форвардом. Барриос занимал позицию рядом с обороной и присматривал за Кордобой. План «Зенита» был правильным, но гости ответили голом, после чего хозяев поля подставил молодой вингер Педро.

Футбол лидеров и неожиданности

Звезды недоработали, а «Зенит» зря отдал «Краснодару» мяч. В начале матча серия аутов Дркушича и навесов Энрике не привели к моментам. В дебюте хозяева поля высоко прессинговали и не позволяли «Краснодару» подолгу контролировать мяч. «Горожане» надеялись на остроумные передачи Сперцяна и на действия форварда Кордобы против защитников «Зенита». А у хозяев была надежда на заведенного тяжелого форварда Соболева.

Судья Карасев часто растаскивал Александра и футболистов «Краснодара». Семак отмечал, что нынешний «Зенит» не так сильно зависит от Вендела, как раньше, но это не обязательно хороший знак. Гол Маркуса напомнил, что хавбек – большой лентяй, ведь он не развил карьеру и может покинуть «Зенит» летом. Но также Вендел – один из самых умных игроков РПЛ . У Глушенкова нет стабильности, чтобы вести игру, как Вендел в чемпионские годы.

Сегодня форвард Максим не принес победу. «Зенит» серьезно настроился на матч, футболисты агрессивно атаковали игроков-чемпионов из Краснодара. Гости тоже концентрировались на футболе, даже Кордоба изначально искал мяч, а не конфликты с защитниками петербуржцев. Обе команды понимали ценность матча, из-за чего было много борьбы и пауз. «Зенит» по делу выиграл первый тайм, но перед отдыхом «Краснодар» забрал себе мяч.

Это как пустить акулу в бассейн, где плавали футболисты «Зенита». «Краснодар» редко пропускает на выезде, поэтому не удивляет, что хозяева не забили второй мяч. Сначала «Зенит» был свежее, чем соперник, хватало грамотной агрессивности. «Краснодар» недоработал в атаке. Но когда забивает защитник, а сразу после этого соперник дарит удаление на ровном месте – можно увезти домой комфортную ничью. Мусаев остался лидером чемпионата.