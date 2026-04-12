Олисе замахнулся на рекорд кумира Месси. Гранды АПЛ упустили уникального футболиста

вчера, 16:10

Майкл впечатляет в «Баварии».

Олисе выгнали из «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити»

Вчера «Бавария» разгромила в гостях «Санкт-Паули». Фанаты весь матч оскорбляли Олисе и пытались вывести Майкла из себя. Вингер «Баварии» забил в чужие ворота и показал фанатам движением руки к уху: «Я вас не слышу». Когда Олисе уходил с поля, в него бросили что-то похожее на жареную картошку. Майкл не стал симулировать боль после попадания, а саркастично поднял большой палец вверх и пошел к своему креслу. Олисе отличается хладнокровностью, которую называют застенчивостью.

О скромности Олисе говорят люди, которые за ним не следили. Он не любит интервью – это правда – старается убегать от журналистов после матчей, используя трюк Томаса Мюллера, имитируя разговор по телефону. Олисе не пел рождественские песни с напарниками, ведь он мусульманин. Он не прыгал с коллегами перед трибунами «Баварии». Но речь о хладнокровном молодом человеке, который не любит общения с незнакомцами. А в команде Майкла знают по шуткам, он – администратор чата «Баварии».

Кто мог подумать, что в 24 года Олисе окажется так успешен? Майкл собрал уникальную коллекцию отказов. Даже полноватый школьник Кейн, отчисленный из «Арсенала», не пережил такое давление, прежде чем ему поверил клуб АПЛ . Олисе родился в большом Лондоне в семье англичанина и француженки. Его предки по маминой линии происходят из Алжира, а по папиной – из Нигерии. Родители Майкла сами родились в Европе, мальчик сразу выбрал юношескую сборную Франции, а не команду Англии.

Олисе знал, что хочет играть за сборную, где выступал Анри. Майкл оказался в академии «Арсенала», откуда его отчислили через год. Школьник не выделялся скоростью и габаритами, а «бей-беги» – основной стиль большинства английских футбольных академий, даже самых знаменитых. В школе «Челси» Олисе играл дольше, но его тоже не оставили у себя. Третья попытка закрепиться в академии большого клуба – «Манчестер Сити», тоже провалилась. После серии отказов Олисе заметили в «Рединге».

Тренеры забрали вингера в первую команду в 18 лет. Там футболист с крашеными белыми кудрявыми волосами сразу выделялся. Олисе на своей волне, но легко находит друзей. Он неплохо читает рэп и среди своих часто шутит. Майкл не отшельник, который боится смотреть людям в глаза во время разговора. Попытка медиа сделать из него скромника смещает акцент с его сильных сторон. Арда Гюлер провоцировал Олисе в матче против «Реала», но француз и глазом не моргнул, он очень терпеливый.

Майкл стал идеальным инвертированным правым вингером

Успешный Ямаль слишком юный, чтобы быть фанатом Месси. Любимым футболистом Ламина является Мусиала, который лишь на четыре года старше испанца. А вот Олисе признался, что его кумиром в детстве был именно форвард «Барселоны». Майкл вдохновлялся игрой Лионеля, что заметно по аритмичности в его действиях. У молодого Месси был слалом, которого нет у Олисе. Но паузы они используют похожим образом. Вдохновляясь игрой кумира, француз развивал собственный стиль и таланты.

Олисе – левша с правого фланга, как изначально был Месси. Майкл занимает максимально широкую позицию на краю поля, что позволяет правому защитнику «Баварии» смещаться на полуфланг. Полезная опция для прессинга. Также крайне важно отметить, что Кейн и Мусиала умеют работать глубоко, что подразумевает высоченные и широкие позиции вингеров Диаса слева и Олисе справа. При этом колумбийский футболист больше заточен на открывания под передачи, а его напарник играет тоньше.

Футболисты «Баварии» на первых тренировках были поражены, что новичок за 63 млн евро из «Кристал Пэлас» так спокойно и уверенно ведет игру нового коллектива. Майкл обожает открываться в глубине поля под передачи, порой заходит на левый фланг. Хотя Олисе не вингер взрывного стиля, после паузы он легко обыгрывает оппонентов. Смещения с фланга к штрафной площади тоже есть в арсенале футболиста. Это – очередной оммаж кумиру Месси, который после таких смещений забивал голы.

Олисе не спешит отбирать у Диаса и Кейна моменты, он их создает. Ассисты считают не так тщательно, как голы, и цифры в разных источниках немного отличаются. Но Майкл точно в шаге от рекорда Месси. Лионель весной 2012 года дошел до отметки в 31-32 ассиста за «Барселону», а Олисе в «Баварии» собрал два с половиной десятка голевых передач, сыграв намного меньше матчей. Кстати, о звездах «Барселоны». Если смотреть на статистику, то Майкл близок к Ямалю, невзирая на разный стиль игры.

«Бавария» Компани побила голевой рекорд команды Латтека

Латтек хотел стать учителем, но оказался помощником тренера сборной ФРГ . В «Баварии» Удо доверили работу с изумительным поколением футболистов с Беккенбауэром, Хенессом и Гердом Мюллером. Их команда поставила рекорд – 101 гол за сезон в Бундеслиге. Компани был большим футболистом, но не имел огромного тренерского опыта, что не помешало Хеннесу одобрить кандидатуру наставника, который отобрал рекорд у команды молодости Ули. Немец доволен: фанаты любят Компани.

У команды романтика Венсана новый рекорд Бундеслиги. Первая за четверть века победа на «Сантьяго Бернабеу» вдохновила футболистов «Баварии» на разгром в родной лиге. Ещё мюнхенцев ждет полуфинал Кубка Германии, а Олисе готовится к противостоянию с левым защитником «Реала». Анри, который тренировал Майкла в олимпийской сборной Франции, отмечает особенность игрока. Тот оценивает игру мозгом, а не глазами. Он представляет, что случится дальше, и от этого отталкивается.

Таких футболистов немного. Визуализаторы медленнее игроков действия, но они играют хитрее. По отдельности уловки Олисе можно найти у разных легенд. Но в этом особенность вингера: его футбол представляет симбиоз стилей правых вингеров, вторых форвардов и хавбеков формата Пирло. У Олисе очень широкий диапазон игры, что позволяет Дешаму скрестить пальцы. У Мбаппе есть проблема – он тяжело уживается с форвардами, но если Майкл сыграет как Гризманн на ЧМ -2018, то всё получится.