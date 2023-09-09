Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Азербайджан – Бельгия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (09.09.2023)

сегодня, 07:05
Бельгия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 7.5, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 17.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle13.947.101.20
Лига Ставок 13.00 6.80 1.24

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

Сборная Азербайджана набрала только один балл в трех матчах и вряд ли серьезно рассчитывает на выход из группы. Даже на своем стадионе против бельгийской сборной шансов у хозяев откровенно мало. Тем не менее, даже ничья больше помешает Бельгии, чем поможет Азербайджану. В прошлом туре сборная Азербайджана сыграла вничью с Эстонией (1:1), а ранее крупно проиграла Швеции (0:5).

Сборная Бельгии добилась неплохих результатов, а именно набрала семь очков в трех поединках. Коллектив отстает от Австрии на три пункта, но при этом сыграл на одну игру меньше. Чтобы сравняться по очкам с лидером, гостям достаточно одержать любую выездную победу над аутсайдером, что должно случиться с большой вероятностью. Два последних матча Бельгии завершились победой над Эстонией (3:0) и ничьей с Австрией (1:1).

Информация для ставок

  • Азербайджан не может выиграть уже три поединка подряд
  • Пять из шести последних выездных матчей Бельгии завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Азербайджан проиграл три из четырех последних матчей с Бельгией

Прогноз

Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, и сомнений в победе гостей нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу сборной Бельгии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6. Азербайджан не сможет долго сдерживать атакующих игроков соперника, поэтому вероятнее всего матч будет результативным.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.58 1.91 1.94
Лига Ставок 2.43 1.57 1.93 1.91
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:56
Есть предпосылки к тому, что в этой встрече будет забито очень много мячей, и фора (-1,5) на Бельгию тут пройти просто в два счета должна. Все таки азербайджанцы сейчас абсолютно нулевые, и даже уже в этой квалификации понабрали жестких поражений, хотя в соперниках были далеко не самые могучие коллективы. Моя ставка на этот поединок: победа Бельгии с форой(-1,5).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 