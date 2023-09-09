Азербайджан – Бельгия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (09.09.2023)

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сегодня, 07:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 7.5, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 17.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.35.

Форма команд

Сборная Азербайджана набрала только один балл в трех матчах и вряд ли серьезно рассчитывает на выход из группы. Даже на своем стадионе против бельгийской сборной шансов у хозяев откровенно мало. Тем не менее, даже ничья больше помешает Бельгии, чем поможет Азербайджану. В прошлом туре сборная Азербайджана сыграла вничью с Эстонией (1:1), а ранее крупно проиграла Швеции (0:5).

Сборная Бельгии добилась неплохих результатов, а именно набрала семь очков в трех поединках. Коллектив отстает от Австрии на три пункта, но при этом сыграл на одну игру меньше. Чтобы сравняться по очкам с лидером, гостям достаточно одержать любую выездную победу над аутсайдером, что должно случиться с большой вероятностью. Два последних матча Бельгии завершились победой над Эстонией (3:0) и ничьей с Австрией (1:1).

Информация для ставок

Азербайджан не может выиграть уже три поединка подряд

Пять из шести последних выездных матчей Бельгии завершились исходом «обе забьют — нет»

Азербайджан проиграл три из четырех последних матчей с Бельгией

Прогноз

Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, и сомнений в победе гостей нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу сборной Бельгии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6. Азербайджан не сможет долго сдерживать атакующих игроков соперника, поэтому вероятнее всего матч будет результативным.