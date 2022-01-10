ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Суперкубок Испании (12.01.2022)

вчера, 16:59

12 января 2022 года состоится поединок в рамках полуфинала Суперкубка Испании по футболу. «Барселона» примет «Реал» на стадионе «Камп Ноу». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Испания. Суперкубок 2021
Барселона
Реал
- : -
завтра, 22:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 3.92 4.00 1.96
1XBET 3.92 4.00 1.96

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Реал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.70, как и победа «Барселоны». Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.57.

Форма команд

В этом сезоне каталонская «Барселона» выступает на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «сине-гранатовых» 32 балла. Коллектив, который тренирует Хави, выиграл восемь поединков, столько же раз играл вничью и проиграл в четырех играх. У «блауграны» 31 забитый и 23 пропущенных мяча. В последних матчах «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» 1:1, а также победила «Мальорку» 1:0 и поделила очки с «Севильей» 1:1.

«Реал» идет на первой строчке в турнирной таблице Испанской Примеры. У клуба 49 баллов. Команда выиграла 15 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба 45 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних встречах клуб из столицы Испании показывает очень хорошие результаты, за исключением одного поединка — «Реал» уступил «Хетафе» 1:-, а также выиграл у «Валенсии» 4:1 и справился с «Атлетиком» из Бильбао 1:2.

Информация для ставок

«Реал» проиграл один матч из последних десяти
«Барселона» не проигрывает вот уже пять игр кряду
У «Реала» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Реал» по коэффициенту 3.45. В последних матчах «королевский» клуб смотрится очень хорошо, чего нельзя сказать об игре каталонцев.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 2.38 1.68
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:28
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
tnp7gx4hxndn
tnp7gx4hxndn
вчера в 17:42
Футбольный клуб «Реал» Мадрид выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100