«Барселона» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Суперкубок Испании (12.01.2022)

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вчера, 16:59

12 января 2022 года состоится поединок в рамках полуфинала Суперкубка Испании по футболу. «Барселона» примет «Реал» на стадионе «Камп Ноу». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Реал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.70, как и победа «Барселоны». Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.57.

Форма команд

В этом сезоне каталонская «Барселона» выступает на шестой строчке в турнирной таблице. В активе «сине-гранатовых» 32 балла. Коллектив, который тренирует Хави, выиграл восемь поединков, столько же раз играл вничью и проиграл в четырех играх. У «блауграны» 31 забитый и 23 пропущенных мяча. В последних матчах «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» 1:1, а также победила «Мальорку» 1:0 и поделила очки с «Севильей» 1:1.

«Реал» идет на первой строчке в турнирной таблице Испанской Примеры. У клуба 49 баллов. Команда выиграла 15 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба 45 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних встречах клуб из столицы Испании показывает очень хорошие результаты, за исключением одного поединка — «Реал» уступил «Хетафе» 1:-, а также выиграл у «Валенсии» 4:1 и справился с «Атлетиком» из Бильбао 1:2.

Информация для ставок

«Реал» проиграл один матч из последних десяти

«Барселона» не проигрывает вот уже пять игр кряду

У «Реала» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Реал» по коэффициенту 3.45. В последних матчах «королевский» клуб смотрится очень хорошо, чего нельзя сказать об игре каталонцев.