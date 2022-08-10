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«Байер» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

сегодня, 15:54
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.32 в букмекерской конторе Лига Ствок. Те, кто верит в победу «Аугсбурга» могут поставить за 9. Коэффициент на ничью составляет 5.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.345.659.94
Лига Ставок 1.33 5.80 8.60
Мелбет 1.35 5.95 9.40
1XBET 1.35 5.95 9.40

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.17, в то время как низовой исход оценивается по 1.7. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Байер» проиграл первую игру в чемпионате, однако у команды был очень серьезный соперник и матч проходил на выезде. «Фармецевты» заняли третье место в прошлом сезоне и в этот раз рассчитывают, как минимум на повторение успеха. В предстоящем матче с предполагаемым аутсайдером чемпионата от хозяев ждут исключительно победы. В прошлой игре «Байер» уступил «Боруссии» Д, а в кубке страны неожиданно проиграл «Эльфсбергу» (3:4).

«Аугсбург» провел несколько контрольных матчей в межсезонье, из которых смог выиграть лишь один. Команда крупно проиграла в первом туре и перспективы на ее дальнейший турнирный путь не самые радужные. В предстоящем поединке гостей ждет самое настоящее испытание, в котором даже ничья была бы замечательным результатом. В первом туре чемпионата «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу» (0:4), а ранее с тем же счетом обыграл в кубке Германии «Лоне».

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл только два из последних шести матчей во всех турнирах
  • «Аугсбург» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде
  • «Байер» выиграл семь из десяти последних встреч у «Аугсбурга»
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, который явно ниже классом. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу команды из Леверкузена с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.50 2.16 1.76
Лига Ставок 2.65 1.46 2.13 1.69
Мелбет 2.61 1.45
1XBET 2.61 1.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:37
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
xfrdejg65cge
xfrdejg65cge
сегодня в 16:07
Победу одержит «Байер»
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