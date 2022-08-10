«Байер» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2022)

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сегодня, 15:54

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.32 в букмекерской конторе Лига Ствок. Те, кто верит в победу «Аугсбурга» могут поставить за 9. Коэффициент на ничью составляет 5.5.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.17, в то время как низовой исход оценивается по 1.7. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Байер» проиграл первую игру в чемпионате, однако у команды был очень серьезный соперник и матч проходил на выезде. «Фармецевты» заняли третье место в прошлом сезоне и в этот раз рассчитывают, как минимум на повторение успеха. В предстоящем матче с предполагаемым аутсайдером чемпионата от хозяев ждут исключительно победы. В прошлой игре «Байер» уступил «Боруссии» Д, а в кубке страны неожиданно проиграл «Эльфсбергу» (3:4).

«Аугсбург» провел несколько контрольных матчей в межсезонье, из которых смог выиграть лишь один. Команда крупно проиграла в первом туре и перспективы на ее дальнейший турнирный путь не самые радужные. В предстоящем поединке гостей ждет самое настоящее испытание, в котором даже ничья была бы замечательным результатом. В первом туре чемпионата «Аугсбург» проиграл «Фрайбургу» (0:4), а ранее с тем же счетом обыграл в кубке Германии «Лоне».

Информация для ставок

«Байер» выиграл только два из последних шести матчей во всех турнирах

«Аугсбург» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

«Байер» выиграл семь из десяти последних встреч у «Аугсбурга»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, который явно ниже классом. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу команды из Леверкузена с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.