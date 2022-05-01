«Байер» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (02.05.2022)

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вчера, 10:46

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.4 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Айнтрахта» Ф могут поставить по коэффициенту 7.6. Коэффициент на ничью составляет 5.3.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.14, в то время как низовой исход ТМ 3.5 оценивается по 1.76. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.64.

Форма команд

«Байер» ведет борьбу сразу с несколькими соперниками за третье место по итогам нынешнего сезона и пока имеет самые большие шансы среди всех для достижения результата. Тем не менее, расслабляться еще рано и клубу из Леверкузена, который набрал 55 очков, необходимо продолжать выигрывать. Матч с «Айнтрахтом» Ф, который сейчас отдает много сил в Лиге Европы, может стать хорошим шансом одержать победу. В прошлом туре «Байер» крупно обыграл «Гройтер Фюрт», а ранее минимально уступил «РБ Лейпциг» (0:1).

«Айнтрахт» Ф не смог показать стабильных результатов в нынешнем сезоне Бундеслиги и на данный момент занимает лишь 10 место с 40 очками в активе. Команда через чемпионат Германии не сможет пробиться в еврокубки, поэтому большую ставку делает на Лигу Европы, где несколько дней назад сделала хороший шаг к выходу в финал, обыграв на выезде «Вест Хэм» (2:1). Вполне вероятно, что клуб пожертвует матчем Бундеслиги, чтобы быть готовым к ответному матчу Лиги Европы. В последнем матче чемпионата «Айнтрахт» Ф разошелся миром с «Хоффенхаймом» (2:2).

Информация для ставок

«Байер» выиграл только четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф завершил вничью шесть из десяти встреч за последнее время

«Байер» выиграл семь последних матчей у «Айнтрахта» Ф на своем стадионе

Девять матчей между клубами за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байеру» гораздо больше нужна это победа и команда не упустит свой шанс, особенно учитывая статистику личных встреч на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.