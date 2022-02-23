«Бетис» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бетис». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Зенита» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.
Форма команд
«Зенит» провалил старт домашнего поединка с «Бетисом» и даже героическое возвращение команды в концовке первого тайма не помогло клубу избежать поражения (2:3). Теперь питерским футболистам необходимо рисковать и идти в атаку, чем могут воспользоваться техничные игроки испанцев. В чемпионате Росси «Зенит» идет на первом месте, опережая ближайшего конкурента всего на два пункта. Перед игрой с «Бетисом» в товарищеских матчах «Зенит» оказался сильнее «Брондбю» (2:1) и «Копенгагена» в серии пенальти (2:1).
«Бетис» добыл важный результат на выезде и кроме Лиги Европы также сосредоточен на чемпионате, где он занимает третье место с 46 очками. Коллектив показывает симпатичный и качественный футбол на протяжении всего сезона и имеет мало уязвимых мест, которыми все же иногда пользуются соперники. В последних двух встречах Ла-Лиги «Бетис» на своем поле одержал победу над «Мальоркой», а ранее обыграл аутсайдера «Леванте» (4:2).
Информация для ставок
- «Бетис» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних поединков «Зенита» завершились исходом «обе забьют»
- Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бетис» забивал в 13 из 15 последних встречах во всех турнирах
Прогноз
«Зенит» поставил себя в сложное положение, и будет рисковать, давая много пространства «Бетису». Предполагаем, что хозяева смогут этим воспользоваться и одержать победу, а поставить на них можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.