«Бетис» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

1645607603

вчера, 12:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бетис». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Зенита» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Зенит» провалил старт домашнего поединка с «Бетисом» и даже героическое возвращение команды в концовке первого тайма не помогло клубу избежать поражения (2:3). Теперь питерским футболистам необходимо рисковать и идти в атаку, чем могут воспользоваться техничные игроки испанцев. В чемпионате Росси «Зенит» идет на первом месте, опережая ближайшего конкурента всего на два пункта. Перед игрой с «Бетисом» в товарищеских матчах «Зенит» оказался сильнее «Брондбю» (2:1) и «Копенгагена» в серии пенальти (2:1).

«Бетис» добыл важный результат на выезде и кроме Лиги Европы также сосредоточен на чемпионате, где он занимает третье место с 46 очками. Коллектив показывает симпатичный и качественный футбол на протяжении всего сезона и имеет мало уязвимых мест, которыми все же иногда пользуются соперники. В последних двух встречах Ла-Лиги «Бетис» на своем поле одержал победу над «Мальоркой», а ранее обыграл аутсайдера «Леванте» (4:2).

Информация для ставок

«Бетис» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних поединков «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бетис» забивал в 13 из 15 последних встречах во всех турнирах

Прогноз

«Зенит» поставил себя в сложное положение, и будет рисковать, давая много пространства «Бетису». Предполагаем, что хозяева смогут этим воспользоваться и одержать победу, а поставить на них можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.