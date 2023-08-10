ЦСКА — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (13.08.2023)

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сегодня, 13:16

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Сделать выбор в пользу гостей можно за 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

ЦСКА до последнего кубкового матча показывал высокие результаты, однако поражение от «Факела» (0:2) никак не влияет на РПЛ , где «армейцы» пытаются угнать за лидерами в лице «Спаратка» и «Краснодара». В домашней встрече с «Сочи» хозяевам очень нужна победа и учитывая последние результаты соперника, им это вполне по силам. Два последних матча в чемпионате России для ЦСКА завершились крупной победой над «Локомотивом» (4:1) и «Ахматом» (3:2).

«Сочи» проиграл уже третий матч подряд и проблемы команды начали выдавать себя уже на ранней стадии турнира. Команда вряд ли сможет бороться за высокие места, а в матче на выезде с ЦСКА и вовсе была бы рада ничейному результату, который впрочем необходимо еще выстоять. В матче кубка России «Сочи» проиграл на выезде «Оренбургу» (0:2), а ранее в чемпионате уступил «Ахмату» (1:2).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех встречах

выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех встречах «Сочи» проиграл семь из десяти выездных матчей за последнее время

ЦСКА выиграл четыре из пяти последних поединков с «Сочи»

выиграл четыре из пяти последних поединков с «Сочи» Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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