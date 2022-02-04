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«Динамо» Дрезден — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.02.2022)

вчера, 11:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Динамо» Дрезден. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Ганзы» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.173.15
Фонбет 2.45 3.15 3.05
Мелбет 2.46 3.24 3.01
1XBET 2.46 3.24 3.01
BetBoom 2.55 3.07 2.97

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Ганза» находится в кризисной ситуации и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда опустилась уже 14 место с 21 набранным очком и опережает зону вылета всего на четыре пункта. В предстоящем матче с примерно равным соперником, который также в прошлом сезоне играл в дивизионе ниже, коллектив постарается зацепиться за очки, а может и добыть победу. В прошлом туре «Ганза» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (0:0), а раньше уступила «Ганноверу» (0:1).

«Динамо» Дрезден после успешных отрезка не может выиграть уже три поединка. Коллектив имеет четкую задачу сохранения места во второй Бундеслиге на следующий сезон. Перед стартом очередного тура клуб набрал 24 очка и располагается на 12 месте в турнирной таблице. Разница мячей команды также оставляет желать лучшего (21:26). Два последних поединка «Динамо» Дрезден закончились ничьими с «Ганновером» (0:0) и «Гамбургом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Динамо» Дрезден выиграло четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Ганза» одержала только одну победу
  • «Динамо» Дрезден забивало в семи из десяти последних матчей на своем стадионе
  • Четыре из пяти последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»
  • «Ганза» проиграла пять из семи последних матчей с «Динамо» Дрезден

Прогноз

Обе команды вышли из Бундеслиги 3 и каждый коллектив хочет сохранить место в новом для себя чемпионате. Предполагаем, что клубы не выявят победителя и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.68 1.67 2.30
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.67 2.33
1XBET 1.67 2.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:45
Победа команды "Динамо" с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:22
Будет 2:3.
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