«Динамо» Дрезден — «Ганза». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.02.2022)

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вчера, 11:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Динамо» Дрезден. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Ганзы» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Ганза» находится в кризисной ситуации и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда опустилась уже 14 место с 21 набранным очком и опережает зону вылета всего на четыре пункта. В предстоящем матче с примерно равным соперником, который также в прошлом сезоне играл в дивизионе ниже, коллектив постарается зацепиться за очки, а может и добыть победу. В прошлом туре «Ганза» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (0:0), а раньше уступила «Ганноверу» (0:1).

«Динамо» Дрезден после успешных отрезка не может выиграть уже три поединка. Коллектив имеет четкую задачу сохранения места во второй Бундеслиге на следующий сезон. Перед стартом очередного тура клуб набрал 24 очка и располагается на 12 месте в турнирной таблице. Разница мячей команды также оставляет желать лучшего (21:26). Два последних поединка «Динамо» Дрезден закончились ничьими с «Ганновером» (0:0) и «Гамбургом» (1:1).

Информация для ставок

«Динамо» Дрезден выиграло четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Ганза» одержала только одну победу

«Динамо» Дрезден забивало в семи из десяти последних матчей на своем стадионе

Четыре из пяти последних матча между командами закончились исходом «обе забьют»

«Ганза» проиграла пять из семи последних матчей с «Динамо» Дрезден

Прогноз

Обе команды вышли из Бундеслиги 3 и каждый коллектив хочет сохранить место в новом для себя чемпионате. Предполагаем, что клубы не выявят победителя и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.88.