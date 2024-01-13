«Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2024)

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вчера, 09:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Астон Виллу». Коэффициент на победу гостей составляет 2.5. Поставить на «Эвертон» можно по 2.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Эвертон» вновь разочаровывает болельщиков своими результатами и не может выиграть уже несколько матчей подряд. «Ириски» занимают 16 место с 16 баллами и опережают конкурента с зоны вылета только по дополнительным показателям. В игре с интересной «Астон Виллой», которая показывает очень высокий уровень в этом сезоне, даже ничья для хозяев не кажется плохим результатом. В прошлой игре «Эвертон» поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0), а ранее крупно уступил «Вулверхэмптону» (0:3).

«Астон Вилла» в прошлом месяце несколько раз теряла очки, однако сумела сохранить второе место с 42 баллами в активе. Отставание от «Ливерпуля» составляет всего три пункта, а предстоящий матч с командой из низов турнирной таблицы должен давать мотивацию гостям добыть победу и продолжать бороться за самые высокие места. Два последних матча «Астон Виллы» завершились победами над «Мидлсбро» в кубке ФА (1:0) и «Бернли» (3:2) в АПЛ .

Информация для ставок

«Эвертон» проиграл четыре из пяти последних матчей

Четыре из пяти последних поединков «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»

«Астон Вилла» выиграла четыре из пяти последних матчей у «ирисок»

Прогноз

Гости имеют отличную статистику личных встреч с клубом из Ливерпуля и с большой вероятностью возьмут верх и в этом противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.