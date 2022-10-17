«Факел» — «Спартак». Прогноз на матч кубка России (19.10.2022)

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вчера, 20:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.7. Поверить в успех команды из Воронежа предлагают за 4.8. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Факел» практически не побеждает в нынешнем сезоне и часто играет вничью. В кубке России команда из Воронежа еще не набрала ни одного очка и шансов это сделать в предстоящем матче также будет немного, поэтому можно сделать вывод, что шансов на выход из группы практически нет. Два последних матча «Факела» в чемпионате завершились ничьими с «Химками» (0:0) и «Зенитом» (1:1).

«Спартак» приятно радует своих болельщиков смелым и красивым футболом и борется во всех турнирах за самые высокие места. В группе кубка России «народная команда» имеет максимальные показатели и практически обеспечила себе плей-офф, а выездная победа в этой встрече поможет закрепить успех. В прошлом туре РПЛ «Спартак» разошелся миром с ЦСКА (2:2), а ранее разгромил «Крылья Советов» (5:2).

Информация для ставок

«Факел» выиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Спартак» проиграл только две встречи из последних восьми, проведенных на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл у «Факела» четыре матча за последнее время

Прогноз

«Спартак» гораздо сильнее и стабильнее своего соперника и в победе московской команды мало кто сомневается. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.