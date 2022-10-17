«Факел» — «Спартак». Прогноз на матч кубка России (19.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.7. Поверить в успех команды из Воронежа предлагают за 4.8. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.95.
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завтра, 18:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Факел» практически не побеждает в нынешнем сезоне и часто играет вничью. В кубке России команда из Воронежа еще не набрала ни одного очка и шансов это сделать в предстоящем матче также будет немного, поэтому можно сделать вывод, что шансов на выход из группы практически нет. Два последних матча «Факела» в чемпионате завершились ничьими с «Химками» (0:0) и «Зенитом» (1:1).
«Спартак» приятно радует своих болельщиков смелым и красивым футболом и борется во всех турнирах за самые высокие места. В группе кубка России «народная команда» имеет максимальные показатели и практически обеспечила себе плей-офф, а выездная победа в этой встрече поможет закрепить успех. В прошлом туре РПЛ «Спартак» разошелся миром с ЦСКА (2:2), а ранее разгромил «Крылья Советов» (5:2).
Информация для ставок
- «Факел» выиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Спартак» проиграл только две встречи из последних восьми, проведенных на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Спартак» выиграл у «Факела» четыре матча за последнее время
Прогноз
«Спартак» гораздо сильнее и стабильнее своего соперника и в победе московской команды мало кто сомневается. Сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.