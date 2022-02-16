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«Фортуна» — «Спарта». Прогноз на матч Премьер-лиги Нидерландов (18.02.2022)

вчера, 18:50

18 февраля 2022 года состоится матч «Фортуна — Спарта». Эти команды будут играть в рамках очередного тура Премьер-лиги Нидерландов на домашнем стадионе «Фортуны». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Нидерландах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.70 3.35 2.60
Мелбет 2.71 3.42 2.58
1XBET 2.71 3.42 2.58

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Спарта». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 2.75. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Фортуна» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и 13 поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 50 мячей. В последних встречах «Фортуна» не может похвастаться невероятными результатами, но две победы есть — над «Гронингеном» со счетом 0:1 и «Херенвеном» 2:0. Также было поражение от «Валвейка» 2:1.

«Спарта» в нынешнем сезоне играет не сильно лучше «Фортуны». У коллектива 17 пунктов. Команда выиграла три поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в 11 встречах. Всего этот клуб забил 17 голов и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Спарта» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — победа над «Виллем II» со счетом 1:0, а также поражение от «Фейеноорда» 4:0 и от «Утрехта» 0:3.

Информация для ставок

  • «Спарта» выиграла один матч из последних пяти
  • «Фортуна» выиграла два матча из последних пяти
  • У «Спарты» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.70. В чемпионате Нидерландов всегда забивают много голов, это одна из особенностей чемпионата.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.87 2.03
1XBET 1.87 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:17
Победа или ничья команды "Фортуны" в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:56
Игра на три результата
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