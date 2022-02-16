«Фортуна» — «Спарта». Прогноз на матч Премьер-лиги Нидерландов (18.02.2022)

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вчера, 18:50

18 февраля 2022 года состоится матч «Фортуна — Спарта». Эти команды будут играть в рамках очередного тура Премьер-лиги Нидерландов на домашнем стадионе «Фортуны». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Нидерландах.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Спарта». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 2.75. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Фортуна» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и 13 поражений. Клуб забил 24 гола и пропустил 50 мячей. В последних встречах «Фортуна» не может похвастаться невероятными результатами, но две победы есть — над «Гронингеном» со счетом 0:1 и «Херенвеном» 2:0. Также было поражение от «Валвейка» 2:1.

«Спарта» в нынешнем сезоне играет не сильно лучше «Фортуны». У коллектива 17 пунктов. Команда выиграла три поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в 11 встречах. Всего этот клуб забил 17 голов и пропустил 35 мячей. В последних встречах «Спарта» выглядит не лучшим образом и часто теряет драгоценные баллы — победа над «Виллем II» со счетом 1:0, а также поражение от «Фейеноорда» 4:0 и от «Утрехта» 0:3.

Информация для ставок

«Спарта» выиграла один матч из последних пяти

«Фортуна» выиграла два матча из последних пяти

У «Спарты» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.70. В чемпионате Нидерландов всегда забивают много голов, это одна из особенностей чемпионата.