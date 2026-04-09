Энрике строит новую команду династию. Толстосумы из фермерской лиги стали грозой англичан

сегодня, 14:46

Страдают «Ливерпуль», «Челси» и другие.

Прошлись по всем английским топам в прошлом сезоне

Сейчас, после 2:0 с «Ливерпулем» в Париже, только вдумайтесь – когда парижане ещё не оформили требл и оставались с клеймом еврокубковых неудачников, им по ходу сезона пришлось сыграть со всеми командами, которые претендовали на титул в АПЛ : «Арсеналом», «Манчестер Сити» и на тот момент феерическим «Ливерпулем». Команды в отрыве от остальных участников ЛЧ по ресурсам и возможностям на рынке – о чём речь, если даже неудачливый «Тоттенхэм» забрал у ПСЖ Хави Симонса, которого парижане когда-то отбили у «Барсы».

В столкновениях с такими гигантами и формировался новый имидж команды Луиса Энрике. Шутка ли – будущий обладатель требла мог пролететь мимо плей-офф (после пяти туров парижане набрали всего четыре очка). Поворотным стал матч против «Сити» – ПСЖ добыл крупную победу (4:2) и в итоге избежал позора. Но уже в 1/8 финала попал на лучшую команду Европы на тот момент – «Ливерпуль». После минимального поражения дома в критической ситуации зажглась звезда – Дембеле забил на «Энфилде» и перевёл матч в серию пенальти, реализовал свой 11-метровый.

Так парижане с двух ног залетели в четвертьфинал, где достался ещё один грозный соперник из Англии. «Астон Вилла» с Эмери у руля уже навела шороху в чемпионате – и вышла на международную арену. Лига Европы испанцу покорялась не раз – теперь хотелось с середняком взломать игру в главном еврокубке. Парижане прошлись по лезвию (после победы 3:1 в гостях уступили 2:3 – но рисковали пропустить больше).

Закрепили успех в полуфинале с «Арсеналом». «Канониры» который год к ряду укрепляются ради борьбы за трофеи – но ничего серьёзнее Кубка и Суперкубка Англии Артета ещё не принёс. Тем сильнее мотивация на фоне поражения в чемпионской гонке. Лондонцы бросили всё на победу в ЛЧ . За Артету – организованная оборона и феноменальный КПД на стандартах, плюс опыт у руля команды. За ПСЖ опять всё сказал Усман. Ложная девятка принесла минимальную победу в Лондоне и отдала голевую на победный мяч Хакими дома. Дальше – уже дело техники. Победа над «Интером» и долгожданный триумф.

Теперь с «Ливерпулем» именно ПСЖ — фаворит

Парижан давно клеймили, что это приёмный сын в семье успешных аристократов. Ни действительно ценных трофеев, ни победных традиций. Команда могла показать только титулы фермерской лиги – но куда им до остальных? Прошлогодний триумф всё изменил (и даже Ямаль это понимает).

По КЧМ прошлись уже в статусе фаворитов – и только финал с «Челси» стал исключением (проиграли 0:3). Зато парижане снова трезво взглянули на свои возможности. И дальше таких ошибок не допускали. Без полноценного предсезонного цикла обыграли «Тоттенхэм» в Суперкубке и – уже более уверенно – в ЛЧ .

А самое главное – столкновение с английскими толстосумами продолжилось. «Челси» при Боэли обладает похожей славой. После победы на КЧМ появилась надежда от неё избавиться. Но теперь в плей-офф «синие» вышли как раз на ПСЖ . Теперь уже французы к матчу с любым английским грандом подходят с позиции фаворита. И с лондонцами полностью отыгрались за провал в летнем финале. 5:2 дома, 3:0 на выезде – у «аристократов» не было ни шанса.

Теперь же киллеры пришли за «Ливерпулем» – командой, с которой начался триумфальный ход Луиса Энрике. И первый матч получился по-настоящему стоящий. Теперь проект крепче, в статусе полноценных лидеров закрепляется молодёжь – счёт открыл 20-летний Дуэ, Кварахелии в эпизоде со вторым мячом ассистировал 21-летний Невеш. Это была уверенная победа и полный провал соперника – не видно ничего, за что мерсисайдцы могли бы зацепиться в ответном поединке. И после такого Энрике ещё высказывает недовольство (конечно, в шутку):

Мы на высоте провели матч перед нашими болельщиками. Мы играли очень хорошо, заслуживали большего количества голов. Но это Лига чемпионов. Мы довольны. Впереди еще ответный матч. Независимо от стадиона или матча, ПСЖ стремится выиграть. Это особенный стадион, но мы довольны тем, что сделали сегодня.

Для абсолютного величия не хватает малого

И всё равно у ПСЖ остаётся гештальт. С англичанами команда достаточно поигралась – пора браться за наиболее грозных соперников. Борьбу за трофей продолжают испанцы – «Атлетико» хорошенько приложил «Барсу», «Реал» уступил «Баварии», но с каждым из этих соперников у французского гранда есть счёты. В ближайшей перспективе – либо мюнхенцы, либо «сливочные».

В первом случае – возможность поквитаться за поражение в ковидном финале ЛЧ , когда ПСЖ с Мбаппе и Неймаром был ближе всего к трофею. С «Реалом» у парижан столкновение философий. ПСЖ выстраивал свой имидж, ориентируясь на «галактикос» 00-х. Только смотрелось это нелепо – мадридцы при этом показывали величие и имеют огромную историю побед. А у шейхов получился лишь диснейленд в Париже. Сейчас расстановка сил другая – но пока это не докажут на поле, никто не поверит.

А прежде всего надо с «Ливерпулем» на классе довести дело до уверенной победы. Выезд на «Энфилд» для соперников любого уровня – тяжелейшее испытание. Тут и станет понятно, готов ли проект Луиса Энрике превратиться в династию и заявить претензии на «ушастый» кубок второй сезон кряду.