«Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (31.12.2023)

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вчера, 14:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.53. Поставить на «Фулхэм» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Фулхэм» проводит не лучший свой сезоне и пребывает в нижней части турнирной таблицы АПЛ . Команда набрала 21 балла и занимает лишь 14 место, уступая ближайшему сопернику по дополнительным показателям. В домашнем матче с разозленным и мотивированным «Арсеналом», хозяевам придется много терпеть и ждать своих немногочисленных шансов у ворот соперника. В прошлой игре «Фулхэм» крупно проиграл «Борнмуту» (0:3), а ранее уступил «Бернли» (0:2).

«Арсенал» за счет поражения в прошлом туре от «Вест Хэма» (0:2) откатился сразу на четвертое место в турнирной таблице. Коллектив имеет в своем активе 40 очков и отстает от лидеров на два пункта. Чтобы еще больше не усложнять ситуацию для себя, гостям нельзя терять очки в этом туре. Еще в одной недавней игре «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем» (1:1)

Информация для ставок

«Арсенал выиграл лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей „Фулхэма“ завершились исходом „обе забьют — нет“

„Арсенал“ выиграл три из пяти последних матчей у „Фулхэма“ при двух ничьих

Прогноз

„Арсенал“ является большим фаворитом в этой встрече и учитывая слабые выступления соперника в последних матчах, не будет иметь с ним проблем. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.