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«Герта» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (02.10.2022)

вчера, 17:06
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Германия. Бундеслига 2022/2023
Герта
Хоффенхайм
НичьяНичьяВыигрышПроигрышПроигрыш
- : -
02 октября 2022, 16:30
воскресенье
НичьяВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.923.822.39
Мелбет 2.90 3.88 2.42
1XBET 2.90 3.88 2.42

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

После ряда неудачных выступлений, «Герта» в последних матчах чемпионата Германии набирала очки регулярно и смогла подняться выше по турнирной таблице. Сейчас коллектив из Берлина идет на 13 месте с шестью набранными баллами, и чтобы не вернуться в зону вылета, ему необходимо продолжить добывать результат. В прошлом товарищеском матче «Герта» разгромила «Франкфурт» (8:0), а в чемпионате разошлась миром с «Майнцом» (1:1).

«Хоффенхайм» порадовал болельщиков на старте сезона и сейчас находится в группе лидеров Бундеслиги, а именно на четвертом месте. Клуб набрал 13 очков и отстает от лидера «Униона» на четыре балла. В случае выездной победы команда наверняка сможет продвинуться еще выше. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились ничьей с «Фрайбургом» (0:0) и разгромом «Майнца» (4:1).

Информация для ставок

  • «Герта» одержала только две победы из десяти последних во всех турнирах
  • «Хоффенхайм» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде
  • «Хоффенхайм» выиграл три из пяти последних встреч с «Гертой»

Прогноз

«Хоффенхайм» неуверенно играет на выезде, а «Герта» везде играет неуверенно. Предполагаем, что матч будет вязким, а победителя коллективы так и не выявят. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.89 1.29 2.36 1.65 1.89 2.02
Мелбет 2.39 1.68
1XBET 2.39 1.68
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:33
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5, возможно с ничейным исходом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:23
Герта не проиграет!
Гость
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