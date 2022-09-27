«Герта» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (02.10.2022)

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вчера, 17:06

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

После ряда неудачных выступлений, «Герта» в последних матчах чемпионата Германии набирала очки регулярно и смогла подняться выше по турнирной таблице. Сейчас коллектив из Берлина идет на 13 месте с шестью набранными баллами, и чтобы не вернуться в зону вылета, ему необходимо продолжить добывать результат. В прошлом товарищеском матче «Герта» разгромила «Франкфурт» (8:0), а в чемпионате разошлась миром с «Майнцом» (1:1).

«Хоффенхайм» порадовал болельщиков на старте сезона и сейчас находится в группе лидеров Бундеслиги, а именно на четвертом месте. Клуб набрал 13 очков и отстает от лидера «Униона» на четыре балла. В случае выездной победы команда наверняка сможет продвинуться еще выше. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились ничьей с «Фрайбургом» (0:0) и разгромом «Майнца» (4:1).

Информация для ставок

«Герта» одержала только две победы из десяти последних во всех турнирах

«Хоффенхайм» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Хоффенхайм» выиграл три из пяти последних встреч с «Гертой»

Прогноз

«Хоффенхайм» неуверенно играет на выезде, а «Герта» везде играет неуверенно. Предполагаем, что матч будет вязким, а победителя коллективы так и не выявят. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.