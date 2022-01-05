«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

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05 января 2022, 14:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Аугсбурга» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Хоффенхайм» показывает хорошие результаты в последних матчах и давно не проигрывает. Это привело к тому, что коллектив занимает пятое место с набранными 28 очками. Команда имеет самое большое количество матчей, в которых она уступала в счете, что говорит о характере коллектива. В прошлых двух матчах Бундеслиги «Хоффенхайм» разошелся вничью с «Боруссией» М (1:1) и «Байером» (2:2).

«Аугсбург» немного улучшил свои результаты, но все же большую часть матчей закончил вничью. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 15 место и набрал 18 баллов, а поэтому не может чувствовать себя в безопасности от зоны вылета. Предстоящий матч с командой из верхней части таблицы будет напряженным и набрать очки будет очень непросто. В прошлой встрече «Аугсбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (0:0), а ранее заработал одно очко с «РБ Лейпциг» (1:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» выиграл только два поединка из десяти последних на выезде

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Хоффенхайм» выиграл шесть из восьми последних матчей с «Аугсбургом»

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно, и отобрать очки у хозяев поля «Аугсбургу» будет сложно. Предполагаем, что хозяева одержат сложную победу и наберут три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.