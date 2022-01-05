«Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Аугсбурга» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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сегодня, 17:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.
Форма команд
«Хоффенхайм» показывает хорошие результаты в последних матчах и давно не проигрывает. Это привело к тому, что коллектив занимает пятое место с набранными 28 очками. Команда имеет самое большое количество матчей, в которых она уступала в счете, что говорит о характере коллектива. В прошлых двух матчах Бундеслиги «Хоффенхайм» разошелся вничью с «Боруссией» М (1:1) и «Байером» (2:2).
«Аугсбург» немного улучшил свои результаты, но все же большую часть матчей закончил вничью. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 15 место и набрал 18 баллов, а поэтому не может чувствовать себя в безопасности от зоны вылета. Предстоящий матч с командой из верхней части таблицы будет напряженным и набрать очки будет очень непросто. В прошлой встрече «Аугсбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (0:0), а ранее заработал одно очко с «РБ Лейпциг» (1:1).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»
- «Аугсбург» выиграл только два поединка из десяти последних на выезде
- Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Хоффенхайм» выиграл шесть из восьми последних матчей с «Аугсбургом»
Прогноз
«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно, и отобрать очки у хозяев поля «Аугсбургу» будет сложно. Предполагаем, что хозяева одержат сложную победу и наберут три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу «Хоффенхайма» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.