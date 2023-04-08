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«Хоффенхайм» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2023)

сегодня, 10:52
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.853.96
Pari 1.90 3.70 4.05

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Хоффенхайм» выиграл два последних тура, что позволило им покинуть зону вылета и оторваться от нее на три балла. Команда очень хочет сохранить свое место в Бундеслиге и поэтому предстоящая встреча максимально важна для них. В случае победы коллектив еще больше сможет оторваться от опасной зоны и чувствовать себя более безопасно. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на выезде «Вердер» (2:1), а ранее на своем поле оказался сильнее «Герты» (3:1).

«Шальке-04» проиграл в прошлом туре и прервал длинную серию без поражений из восьми поединков. Команда из Гельзенкирхена рискует еще раз опуститься в низший дивизион, так как сейчас занимает 17 место с 21 баллом. Гостям очень важно, как минимум не проиграть эту встречу, чтобы не отпускать конкурента далеко вперед. Два последних матча «Шальке-04» завершились поражением на своем поле от «Байера» (0:3) и ничьей с «Аугсбургом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из десяти последних встреч «Шальке-04» завершились ничейными результатами
  • «Хоффенхайм» выиграл три последних матча у «Шальке-04»
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нервным, что приведет к большому количеству ошибок. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.38 2.07 1.82 1.61 2.43
Pari 1.93 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:38
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды преодолеют. Удачи
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 11:39
В какой-то степени этот матч можно назвать битвой за 6 очков, ведь по сути играют прямые конкуренты в борьбе за выживание. Гости идут в зоне вылета, хозяев от неё отделяют всего 4 очка. Победа нужна обоим коллективам. А для победы, как известно, необходимы голы. Думаю, в этом матче без особых проблем зайдёт ставочка на "обе забьют". В двух последних домашних поединках против Шальке Хоффенхайм хоть и выигрывал крупно, но пропускал сам: 4-2 и 5-1. В текущем сезоне ужасно выглядит оборона и одних, и других. Поэтому считаю, что ни одна команда в данной встрече на ноль не сыграет.
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