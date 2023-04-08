«Хоффенхайм» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2023)

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сегодня, 10:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Хоффенхайм» выиграл два последних тура, что позволило им покинуть зону вылета и оторваться от нее на три балла. Команда очень хочет сохранить свое место в Бундеслиге и поэтому предстоящая встреча максимально важна для них. В случае победы коллектив еще больше сможет оторваться от опасной зоны и чувствовать себя более безопасно. В прошлом туре «Хоффенхайм» обыграл на выезде «Вердер» (2:1), а ранее на своем поле оказался сильнее «Герты» (3:1).

«Шальке-04» проиграл в прошлом туре и прервал длинную серию без поражений из восьми поединков. Команда из Гельзенкирхена рискует еще раз опуститься в низший дивизион, так как сейчас занимает 17 место с 21 баллом. Гостям очень важно, как минимум не проиграть эту встречу, чтобы не отпускать конкурента далеко вперед. Два последних матча «Шальке-04» завершились поражением на своем поле от «Байера» (0:3) и ничьей с «Аугсбургом» (1:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних встреч «Шальке-04» завершились ничейными результатами

«Хоффенхайм» выиграл три последних матча у «Шальке-04»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нервным, что приведет к большому количеству ошибок. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.