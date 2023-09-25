«Кальяри» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

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вчера, 19:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Милан». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Кальяри» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Кальяри» вернулся после своего отсутствия в Серию А, но результаты в элитном дивизионе оставляют желать лучшего. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и имеет в своем активе всего два пункта. Поединок с «Миланом» будет очень непростым, а любой результат кроме поражения станет хорошим поводом для радости болельщикам и руководству. Два последних матча «Кальяри» завершились поражением от «Аталанты» (0:2) и ничьей с «Удинезе» (0:0).

«Милан» продолжает набирать победы в чемпионате Италии, несмотря на обидный разгром от «Интера» в дерби совсем недавно (1:5). Команда не смогла достичь победы в Лиге Чемпионов над «Ньюкасл Юнайтед» (0:0), но по игре выглядела вполне достойно, что заставляет болельщиков мечтать о высоких результатах в будущем. В чемпионате Италии «красно-черные» идут на втором месте с 12 баллами и отстают от лидера на три балла.

Информация для ставок

«Милан» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Кальяри» выиграл семь из десяти последних встреч на своем стадионе

«Милан» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Кальяри»

Четыре из шести последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Милан» находится в хорошей форме и имеет отличную статистику личных встреч с одним из аутсайдеров Серии А. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.