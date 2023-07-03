«Ланус» — «Велес Сарсфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

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вчера, 11:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ланус». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Велес» Сарсфилд оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Ланус» проводит отличный сезон и заслуженно занимает место в группе лидеров. Коллектив располагается на четвертом месте с 40 очками и всего на один пункт отстает от двух конкурентов. В матче с соперником и нижней части турнирной таблицы у хозяев будут отличные шансы набрать важные три пункта. Два последних матча «Лануса» завершились победами над «Платенсе» на выезде (1:0) и «Тальерес Кордоба» (2:1).

«Велес Сарсфилд» не может похвалиться высокими результатами в чемпионате, что огорчает болельщиков и руководство. Команда смогла набрать за 22 тура лишь шесть 21 балл, что позволяет ей занимать 25 строчку турнирной таблицы. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Велес» Сарсфилд переиграл в важной встрече «Арсенал» Саранди (1:0), а ранее уступил на выезде «Тигре» (1:2).

Информация для ставок

«Ланус» проиграл всего один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Велес Сарсфилд» проиграл шесть последних матчей на выезде

Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Велес Сарсфилд» выиграл три последних поединка с «Ланус»

Прогноз

«Ланус» находится в хорошей физической форме и выглядит гораздо стабильнее, чем «Велес» Сарсфилд. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.