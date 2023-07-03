«Ланус» — «Велес Сарсфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ланус». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Велес» Сарсфилд оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.
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завтра, 02:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.
Форма команд
«Ланус» проводит отличный сезон и заслуженно занимает место в группе лидеров. Коллектив располагается на четвертом месте с 40 очками и всего на один пункт отстает от двух конкурентов. В матче с соперником и нижней части турнирной таблицы у хозяев будут отличные шансы набрать важные три пункта. Два последних матча «Лануса» завершились победами над «Платенсе» на выезде (1:0) и «Тальерес Кордоба» (2:1).
«Велес Сарсфилд» не может похвалиться высокими результатами в чемпионате, что огорчает болельщиков и руководство. Команда смогла набрать за 22 тура лишь шесть 21 балл, что позволяет ей занимать 25 строчку турнирной таблицы. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Велес» Сарсфилд переиграл в важной встрече «Арсенал» Саранди (1:0), а ранее уступил на выезде «Тигре» (1:2).
Информация для ставок
- «Ланус» проиграл всего один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Велес Сарсфилд» проиграл шесть последних матчей на выезде
- Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Велес Сарсфилд» выиграл три последних поединка с «Ланус»
Прогноз
«Ланус» находится в хорошей физической форме и выглядит гораздо стабильнее, чем «Велес» Сарсфилд. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.