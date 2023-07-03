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«Ланус» — «Велес Сарсфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2023)

вчера, 11:37
Ланус

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ланус». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Велес» Сарсфилд оценивается по 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.983.144.72
Pari 1.95 3.10 4.60

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Ланус» проводит отличный сезон и заслуженно занимает место в группе лидеров. Коллектив располагается на четвертом месте с 40 очками и всего на один пункт отстает от двух конкурентов. В матче с соперником и нижней части турнирной таблицы у хозяев будут отличные шансы набрать важные три пункта. Два последних матча «Лануса» завершились победами над «Платенсе» на выезде (1:0) и «Тальерес Кордоба» (2:1).

«Велес Сарсфилд» не может похвалиться высокими результатами в чемпионате, что огорчает болельщиков и руководство. Команда смогла набрать за 22 тура лишь шесть 21 балл, что позволяет ей занимать 25 строчку турнирной таблицы. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Велес» Сарсфилд переиграл в важной встрече «Арсенал» Саранди (1:0), а ранее уступил на выезде «Тигре» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ланус» проиграл всего один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Велес Сарсфилд» проиграл шесть последних матчей на выезде
  • Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Велес Сарсфилд» выиграл три последних поединка с «Ланус»

Прогноз

«Ланус» находится в хорошей физической форме и выглядит гораздо стабильнее, чем «Велес» Сарсфилд. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.79 2.11 1.45 2.86
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:52
Велес не проигрывает Ланусу в 4 последних свиданиях. Однако его показатели в нынешнем сезоне и отменная форма Лануса в нём, позволяет предположить, что в этот раз "фортик" победить не сможет. Плюс сам он нынче на выезде не состоятелен, а "гранатовые" в свою очередь не проигрывают в восьми крайних домашних матчах. Что до голов, встречаясь между собой оппоненты регулярно радуют зрителей зрелищной игрой. В пяти крайних свиданиях они ни то что тб 1.5 они тб 2.5 пробивали. А по два гола забивали в 12 из последних 15 рандеву. Вполне вероятно и в этот раз забьют не меньше. Что и тоге скорее всего предложенный исход к выигрышу.
Гость
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