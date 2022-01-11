«Лека» — «Спортинг». Прогноз на матч Кубка Португалии (11.01.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет не оставляют никаких шансов хозяевам этой игры. Ставки на победу «Спортинга» принимаются с по мизерному коэффициенту 1.08, заключить пари на ничью можно по котировке 11.00, а победа «Леки» оценивается в 31.00.
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0 : 4
завершен
вчера, 23:45
При этом эксперты ждут высокой результативности в этом матче. Ставки на ТБ(3,5) голов можно сыграть по котировке 1.87, ТМ(3,5) – 2.03.
Форма команд
«Лека» выступает в третьей лиге Португалии. В турнирной таблице своего чемпионата команда лидирует, имея условное преимущество над прямым конкурентом в лице «Салгейруша» — по 28 очков.
В 11 матчах лиги «Лека» оформила девять побед и одну ничью, допустив лишь одно поражение. Отметим, что на стадии 1/8 финала Кубка Португалии команда прошла клуб «Паредес», обыграв соперника по итогам серии пенальти.
«Спортинг» в предыдущем туре кубковых соревнований обыграл в гостях «Каса Пиу» (2:1). После этой встречи клуб из Лиссабона победил в чемпионате «Портимоненси» (3:2), а также уступил на выезде «Санта Кларе» (2:3). Из-за этой неудачи «львы» отстали от лидера турнирной таблицы «Порту» на три балла.
Информация для ставок
- «Спортинг» побеждал в 8 из прошлых 10 матчей всех турниров
- «Спортинг» забивал минимум 2 гола в 4 последних поединках
- В 4 из прошлых 5 гостевых матчей «Спортинга» выиграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
Неудача в последнем туре чемпионата Португалии должна мотивировать «Спортинг» на кубковый матч, в котором фавориту будет противостоять откровенно слабый соперник. Предлагаем ставку на победу гостей и ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.50 БК Фонбет.