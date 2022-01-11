«Лека» — «Спортинг». Прогноз на матч Кубка Португалии (11.01.2022)

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вчера, 12:48

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не оставляют никаких шансов хозяевам этой игры. Ставки на победу «Спортинга» принимаются с по мизерному коэффициенту 1.08, заключить пари на ничью можно по котировке 11.00, а победа «Леки» оценивается в 31.00.

При этом эксперты ждут высокой результативности в этом матче. Ставки на ТБ (3,5) голов можно сыграть по котировке 1.87, ТМ(3,5) – 2.03.

Форма команд

«Лека» выступает в третьей лиге Португалии. В турнирной таблице своего чемпионата команда лидирует, имея условное преимущество над прямым конкурентом в лице «Салгейруша» — по 28 очков.

В 11 матчах лиги «Лека» оформила девять побед и одну ничью, допустив лишь одно поражение. Отметим, что на стадии 1/8 финала Кубка Португалии команда прошла клуб «Паредес», обыграв соперника по итогам серии пенальти.

«Спортинг» в предыдущем туре кубковых соревнований обыграл в гостях «Каса Пиу» (2:1). После этой встречи клуб из Лиссабона победил в чемпионате «Портимоненси» (3:2), а также уступил на выезде «Санта Кларе» (2:3). Из-за этой неудачи «львы» отстали от лидера турнирной таблицы «Порту» на три балла.

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал в 8 из прошлых 10 матчей всех турниров

«Спортинг» забивал минимум 2 гола в 4 последних поединках

В 4 из прошлых 5 гостевых матчей «Спортинга» выиграла ставка ТБ (2,5)

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