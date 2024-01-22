«Лестер» — «Ипсвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Ипсвича» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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1 : 1
завершен
вчера, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Лестер» является лидером Чемпионшипа и очень стремится вернуться в АПЛ спустя год своего отсутствия. Команда идет на первом месте с 65 баллами и опережает ближайшего соперника на семь очков, сыграв на одну игру меньше. В матче с прямым конкурентом у «лис» будет отличная возможность отцепить еще одного конкурента. Два последних матча «Лестера» завершились поражением на выезде от «Ковентри Сити» (1:3) и победой над «Миллуол» (3:2).
«Ипсвич» мало проигрывает в последнее время, но уже пропустил вперед себя «Саутгемтон», уступая ему лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Коллектив набрал 58 баллов и ближайший поединок будет очень непростым для гостей, поэтому даже ничья станет хорошим результатом. В прошлой игре «Ипсвич» обыграл на своем поле «Сандерленд» (2:1), а ранее оказался сильнее «Уимблдона» (3:1) в кубке ФА.
Информация для ставок
- «Ипсвич» проиграл два из десяти выездных матчей за последнее время
- «Лестер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Лестер» выиграл четыре из последних шести поединков с «Ипсвичем»
Прогноз
«Лестер» имеет отличные шансы еще больше увеличить свое преимущество над конкурентами и наверняка им воспользуется. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.