«Лестер» — «Ипсвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.01.2024)

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вчера, 09:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Ипсвича» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Лестер» является лидером Чемпионшипа и очень стремится вернуться в АПЛ спустя год своего отсутствия. Команда идет на первом месте с 65 баллами и опережает ближайшего соперника на семь очков, сыграв на одну игру меньше. В матче с прямым конкурентом у «лис» будет отличная возможность отцепить еще одного конкурента. Два последних матча «Лестера» завершились поражением на выезде от «Ковентри Сити» (1:3) и победой над «Миллуол» (3:2).

«Ипсвич» мало проигрывает в последнее время, но уже пропустил вперед себя «Саутгемтон», уступая ему лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Коллектив набрал 58 баллов и ближайший поединок будет очень непростым для гостей, поэтому даже ничья станет хорошим результатом. В прошлой игре «Ипсвич» обыграл на своем поле «Сандерленд» (2:1), а ранее оказался сильнее «Уимблдона» (3:1) в кубке ФА .

Информация для ставок

«Ипсвич» проиграл два из десяти выездных матчей за последнее время

«Лестер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лестер» выиграл четыре из последних шести поединков с «Ипсвичем»

Прогноз

«Лестер» имеет отличные шансы еще больше увеличить свое преимущество над конкурентами и наверняка им воспользуется. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.