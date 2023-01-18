«Леванте» – «Атлетико». Прогноз на матч кубка Испании (18.01.2023)

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сегодня, 00:35

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.73. В случае победы «Леванте», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Леванте» тяжело дался вылет из Ла Лиги в прошлом сезоне и сейчас команда борется за возвращение обратно и делает это весьма успешно. На данный момент коллектив идет на третьем месте с 40 баллами, отставая от лидера на три пункта. Вряд ли «Леванте» совсем неважен кубок, но у клуба есть дела куда важнее. В прошлом туре команда обыграла на своем поле «Гранаду» (3:1), а неделей ранее разошлась миром с «Спортинг» Хихон (1:1).

«Атлетико» много потерял в чемпионате и сейчас идет на четвертом месте с 28 баллами, отставая от ближайшего соперника на семь очков, что является большим разрывом. В год ухода из клуба Диего Симеоне победа в кубке Испании была бы хорошим окончанием длительной истории. В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» (1:1), а ранее минимально уступил «Барселоне» (0:1).

Информация для ставок

«Леванте» не проигрывает уже 18 матчей подряд во всех турнирах

«Атлетико» выиграл шесть выездных встреч из последних десяти

«Леванте» не проигрывает «Атлетику» уже четыре матча подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» считается фаворитом, но на самом деле команда вряд ли сможет полноценно доминировать над отлично настроенным соперником, который имеет длительную серию без поражений. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на «Леванте» с форой +1 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.