«Монако» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

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вчера, 12:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.35. Поставить на «Мец» можно за 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Монако» на данный момент не является лидером Лиги 1, но имеет одну игру в запасе и в случае победы вернется на первую ступеньку. Команда набрала 17 очков и серьезно настроена побороться в нынешнем сезоне за чемпионство с прямыми конкурентами. В игре с одним из аутсайдеров от Головина и компании будут ждать только победного исхода. В двух последних турах Лиги 1 «Монако» обыграл на выезде «Реймс» (3:1) и на своем стадионе «Марсель» (3:2).

Многие называют «Мец» командой-лифтом, ведь коллектив постоянно переходит из Лиги 2 в Лигу 1 и наоборот. Вот и сейчас клубу тяжело даются матчи в элитном дивизионе, где он набрал восемь очков и располагается на 15 месте. Любые набранные очки на выезде с потенциальным лидером чемпионата Франции станут успехом для гостей. В прошлом туре «Мец» минимально уступил на своем поле «Ницце» (0:1).

Информация для ставок

«Монако» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

«Мец» проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате Франции

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Монако» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Тулузой» при одной ничьей

Прогноз

«Монако» имеет хорошую статистику личных встреч с «Мецом» и максимально нуждается в победе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.