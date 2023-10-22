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«Монако» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (22.10.2023)

вчера, 12:29
Монако

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 1.35. Поставить на «Мец» можно за 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.345.948.87
Лига Ставок 1.33 6.00 8.20
Pari 1.33 5.80 9.00

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Монако» на данный момент не является лидером Лиги 1, но имеет одну игру в запасе и в случае победы вернется на первую ступеньку. Команда набрала 17 очков и серьезно настроена побороться в нынешнем сезоне за чемпионство с прямыми конкурентами. В игре с одним из аутсайдеров от Головина и компании будут ждать только победного исхода. В двух последних турах Лиги 1 «Монако» обыграл на выезде «Реймс» (3:1) и на своем стадионе «Марсель» (3:2).

Многие называют «Мец» командой-лифтом, ведь коллектив постоянно переходит из Лиги 2 в Лигу 1 и наоборот. Вот и сейчас клубу тяжело даются матчи в элитном дивизионе, где он набрал восемь очков и располагается на 15 месте. Любые набранные очки на выезде с потенциальным лидером чемпионата Франции станут успехом для гостей. В прошлом туре «Мец» минимально уступил на своем поле «Ницце» (0:1).

Информация для ставок

  • «Монако» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах
  • «Мец» проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате Франции
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
  • «Монако» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Тулузой» при одной ничьей

Прогноз

«Монако» имеет хорошую статистику личных встреч с «Мецом» и максимально нуждается в победе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 2.32 1.67
Лига Ставок 2.41 1.58
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 12:55
Что интересно, Монако пусть и занимает первое место в Лиге 1, но пропустил всего-то на три мяча меньше, чем Мец. И это подчеркивает тот факт, что атакующий стиль команды, хоть и приносит результат в конечном итоге, но ставит под большую угрозу оборонительный процесс. Что это значит? Все просто, Мец, дабы не оказаться в зоне вылета, попытается заработать очки, но с Монако это получится сделать, лишь ввязавшись в голевую перестрелку. В принципе, как это и было в 2-х крайних очных встречах команд, где в одном случае было зафиксировано 3-и забитых мяча, а в другом 4-е. Получается, что голевая тенденция имеет все шансы на продолжение.
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