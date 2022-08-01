«Монако» — ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (02.08.2022)

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сегодня, 09:38

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы ПСВ », зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Монако» не смог пробиться в Лигу Чемпионов в прошлом году, поэтому в этот раз команда очень мотивирована. Совсем скоро стартует Лига 1 и тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на игроков. ПСВ является очень непростым соперником, поэтому этот матч можно смело назвать центральным в этот игровой день. В двух последних товарищеских поединках «Монако» проиграл «Саутгемптону» (1:3) и уступил «Порту» (1:2).

ПСВ уже начал новый сезон с феерической победы в Суперкубке Нидерландов. Команда находится в хорошем расположении духа и готова добывать путевку в Лигу Чемпионов, несмотря на сложность задачи. Матч обещает быть интересным не только для болельщиков команд, но и для нейтральных любителей футбола. В прошлой игре ПСВ в результативном поединке обыграл «Аякс» в Суперкубке страны (5:3), а ранее в товарищеском матче одолел «Бетис» (2:1).

Информация для ставок

«Монако» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей ПСВ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» «Монако» выиграл только один домашний матч у ПСВ из пяти последних на своем поле

из пяти последних на своем поле Три из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

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