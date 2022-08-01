«Монако» — ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (02.08.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы ПСВ», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
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завтра, 21:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Монако» не смог пробиться в Лигу Чемпионов в прошлом году, поэтому в этот раз команда очень мотивирована. Совсем скоро стартует Лига 1 и тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на игроков. ПСВ является очень непростым соперником, поэтому этот матч можно смело назвать центральным в этот игровой день. В двух последних товарищеских поединках «Монако» проиграл «Саутгемптону» (1:3) и уступил «Порту» (1:2).
ПСВ уже начал новый сезон с феерической победы в Суперкубке Нидерландов. Команда находится в хорошем расположении духа и готова добывать путевку в Лигу Чемпионов, несмотря на сложность задачи. Матч обещает быть интересным не только для болельщиков команд, но и для нейтральных любителей футбола. В прошлой игре ПСВ в результативном поединке обыграл «Аякс» в Суперкубке страны (5:3), а ранее в товарищеском матче одолел «Бетис» (2:1).
Информация для ставок
- «Монако» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей ПСВ завершились исходом «обе забьют»
- «Монако» выиграл только один домашний матч у ПСВ из пяти последних на своем поле
- Три из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
ПСВ очень крепкий коллектив и постарается уделить максимальное внимание в обороне в выездной встрече. Предполагаем, что команда не проиграет в княжестве Монако. Сделать ставку Х2 на ПСВ можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.