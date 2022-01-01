«Ноттингем Форест» — «Барнсли». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.01.2022)

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01 января 2022, 17:04

3 января 2022 года в рамках 26-го тура Чемпионшипа в Англии состоится поединок «Ноттингем Форест — Барнсли». Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Букмекеры Фонбет представили котировки на очередной матч в Великобритании.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Ноттингем Форест». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 5.10.

Дополнительная ставка на эту игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Ноттингем Форест» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. У клуба — 34 пункта. Команда выиграла девять поединков, семь раз играла вничью и проиграла в девяти играх. У коллектива 32 забитых и 28 пропущенных мяча. В последних встречах «Форест» уступил «Хаддерсилду» 0:1, а также проиграл «Мидлсбро» 2:0. В третьем матче «Ноттингему» удалось забить два гола и победить «Халл» 2:1.

«Барнсли» идет в нынешнем сезоне на 23-й строчке в турнирной таблице. В активе английского клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 16 мячей и пропустил 36 голов. В последних матчах у «Барнсли» поражение от «Блэкберна» 2:1, ничья с «Вест Бромвичем» 0:0 и фиаско с «Престоном». Английский «Престон» победил «Барнсли» со счетом 2:1.

Информация для ставок

«Барнсли» не может выиграть восемь матчей кряду

«Ноттингем Форест» выиграл три матча из последних пяти

У «Барнсли» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» и «Ноттингем Форест» победит по коэффициенту 3.80. В последних играх «Ноттингем» выглядит не лучшим образом, но команда явно сильнее «Барнсли», поэтому клуб точно выиграет в этой игре.